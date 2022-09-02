Elazığspor'dan gündem değerlendirmesi

Elazığspor ikinci başkanı Ahmet Feti Yılmaz, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Yıldırım ve Sportif Direktör Alaattin Tutaş düzenledikleri basın toplantısıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TFF 3. Lig 1. Grubun ilk hafta maçında pazar günü 1954 Kelkit Belediyespor'la karşılaşacak olan Entegre Solar Elazığspor'da kulüp ikinci başkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Feti Yılmaz, Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Yıldırım ve Sportif Direktör Alaattin Tutaş gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Basın toplantısında ilk olarak konuşan Kulüp İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Ahmet Feti Yılmaz, sponsorluklar ve bugüne kadar yönetim kurulunun yaptığı çalışmaları değerlendirerek, transfer tahtası için ara dönemi işaret etti. Elazığspor Futbol Şube Sorumlusu Eyüp Yıldırım değerlendirmesinde, takımın gayet iyi olduğunu ve en iyi şekilde lige hazırlandıklarını belirterek, "Yönetim kurulu olarak futbolcularımıza bir borcumuz yok, kulüp tesislerimizde futbolcularımızın daha değerli vakit geçirmeleri için düzenlemeler yapacağız" dedi.

Maç maç sezona bakacaklarına dikkat çeken Sportif Direktör Alaattin Tutaş, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak mücadelemizi vereceğiz. Elazığspor'un her zaman hedefi olmuştur. Birlik - beraberlikle daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ