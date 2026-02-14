TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Karacabey Belediyespor: 2 - Son Dakika
TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Karacabey Belediyespor: 2

TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Karacabey Belediyespor: 2
14.02.2026 17:27  Güncelleme: 17:33
TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Elazığspor, evinde Karacabey Belediyespor'a 2-1 yenildi. Maçta Halil İbrahim Elazığspor'un tek golünü atarken, Karacabey Belediyespor'un gollerini Mehmet Özdıraz penaltıdan kaydetti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Yakup Özhan, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir

Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar (Samed Ali dk. 46), Erkan Eyibil (Mikail dk. 64), Hakan Yavuz (Maksut dk. 61), Enes Soy (Ömer Çakı dk. 78), Ali Altınöz, Mehmet Yılmaz, Burak Altıparmak (Sertaç dk. 46), Halil İbrahim Sönmez

Karacabey Belediyespor: Deniz Aydın, Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Furkan Çil (Uğur dk. 82), Doğanay Kılıç (Ege dk. 62), Muhammed Enes Yılmaz (Sabrican dk. 45, Baran dk. 82), Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Melih Derin (Muhammed Ali dk. 46), Fahri Pınar

Goller: Halil İbrahim (dk. 77) (Elazığspor), Mehmet Özdıraz (dk. 43 pen. ve dk. 70 pen.) (Karacabey Bld.)

Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim (Elazığspor), Furkan, Deniz, Muhammed Ali (Karacabey Belediyespor) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

