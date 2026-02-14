TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. haftasında Elazığspor, evinde karşılaştığı Karacabey Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Yakup Özhan, Mehmet Saldıraner, Halil Tolgahan Demir
Elazığspor: Furkan Köse, Sakıb Aytaç, Ercan Coşkun, Süleyman Özdamar (Samed Ali dk. 46), Erkan Eyibil (Mikail dk. 64), Hakan Yavuz (Maksut dk. 61), Enes Soy (Ömer Çakı dk. 78), Ali Altınöz, Mehmet Yılmaz, Burak Altıparmak (Sertaç dk. 46), Halil İbrahim Sönmez
Karacabey Belediyespor: Deniz Aydın, Yusuf Ziya Gümüş, Oğuz Çolak, Furkan Çil (Uğur dk. 82), Doğanay Kılıç (Ege dk. 62), Muhammed Enes Yılmaz (Sabrican dk. 45, Baran dk. 82), Mehmet Özdıraz, Berke Özgün, İbrahim Can Köse, Melih Derin (Muhammed Ali dk. 46), Fahri Pınar
Goller: Halil İbrahim (dk. 77) (Elazığspor), Mehmet Özdıraz (dk. 43 pen. ve dk. 70 pen.) (Karacabey Bld.)
Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz, Halil İbrahim (Elazığspor), Furkan, Deniz, Muhammed Ali (Karacabey Belediyespor) - ELAZIĞ
Son Dakika › Spor › TFF 2. Lig: Elazığspor: 1 Karacabey Belediyespor: 2 - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?