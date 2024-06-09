Elazığspor Kulübü Altyapı Seçmeleri Düzenleyecek

Elazığspor Kulübü, takımın altyapısına kazandırılmak için futbolcu seçmeleri yapacak.
TFF 2. Lige yükselen Elazığspor, takımın altyapısına kazandırılmak adına futbolcu seçmeleri yapacak. 6-15 yaş arası gençlerin katılacağı seçmeler tecrübeli antrenörler Alaattin Tutaş ile İlhan Aydın refakatinde yapılacak. Seçmelere katılmak isteyen futbolcu adaylarının Menekşe halı sahaya başvurabilecekleri belirtildi. - ELAZIĞ
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