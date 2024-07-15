Elazığspor Kulübü Prim Ödemeleri İçin Açıklama Yaptı

Spor

Elazığspor Kulübü, prim sözü verip ücretlerini yatırmayan isimler için bir açıklama yayımladı.

2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig 2.Grup'ta mücadele eden Elazığspor, Final maçında 52 Orduspor'u 3-0 mağlup ederek adını TFF 2. Lig'e yazdırmıştı. Elazığspor Kulübü Play-Off ve Final maçlarında prim sözü verip yerine getirmeyenlere bir çağrı yaptı.

Elazığspor Kulübü yaptığı paylaşımda, "Bilindiği üzere 2023-2024 Futbol sezonunda TFF 3. Lig 2. grup'ta mücadele eden takımımız, Play-off yarı finalinde Efeler 09 SFK takımını eleyerek final oynamaya hak kazanmış, sonrasında ise finalde 52 Orduspor FK'yı 3-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e yükselmeye hak kazanmıştır. Play-off yarı finalinde Efeler 09 SFK tur primi olarak toplamda teknik heyet ve futbolculara ait 2 milyon 62 bin 500 TL yönetim kurulumuz ve belediye başkanımızın destekleriyle 52 Orduspor FK ile oynadığımız final maçından önce ödenmiştir. Oynadığımız final öncesi ve sonrasında milletvekillerimiz ve iş insanlarımız tarafından vaat edilen şampiyonluk primi bağışlarından ise şimdiye kadar tahsil edilen 3 milyon 745 bin TL nakit ve çek olarak ilgili kişilere ödenmiştir. Şampiyonluğumuzun üzerinden 1,5 ay gibi uzun bir süre geçmiştir. Prim vaat edip hala ödeme yapmayan iş insanlarımızdan cuma gününe kadar ödeme yapmalarını önemle rica ederiz. Elazığspor Kulübü olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonrada Şeffaf bir yönetim anlayışıyla kamuoyunu bilgilendireceğimizi, vaatlerini yerine getiren iş insanlarımıza teşekkür paylaşımında bulunacağımızı kamuoyuna arz ederiz" ifadelerine yer verdi. - ELAZIĞ