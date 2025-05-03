Elazığspor, Mersin'i 1-0 Yenerek 2. Sırayı Aldı - Son Dakika
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Elazığspor, Mersin'i 1-0 Yenerek 2. Sırayı Aldı

Elazığspor, Mersin\'i 1-0 Yenerek 2. Sırayı Aldı

Elazığspor, 34. haftada Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti.

03.05.2025 17:24
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Nesine 2. Lig Kırmızı Grubun 34. haftasında Çimentaş Elazığspor, evinde konuk ettiği Turkish Oil Yeni Mersin İdman Yurdu'nu 1-0 mağlup etti. Çimental Elazığspor bu sonuçla ligi 2'nci bitirdi.

Stat: Elazığ Atatürk

Hakemler: Alpaslan Şen, Baran Can Durmuş, Emrah Türkyılmaz

Elazığspor: Mücahit Çıra, Muhammet Ömer Çakı (Hasan dk. 83), Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yağızcan Erdem (Maksut dk. 71), Alpay Koldaş, Halil İbrahim Sönmez (Efe dk. 90), Mikail Koçak, Berşan Yavuzay, Mehmet Ablay (Ali dk. 83), Fuat Bavuk

Yeni Mersin İdman Yurdu: Kurtuluş Yurt, Ender Gör, Rohat Ulaş Ağca (Ferhat dk. 69), Muhammed Ali Doğan, Oğuzhan Akgün (Umut dk. 90), Uğur Can (Furkan dk. 69), Muhammet Akpınar (Yusuf dk. 90), Ümit Yasin Arslan, Gökcan Gelmen (Birol dk. 90), Atakan Aybastı, Özgür Sert

Gol: Halil İbrahim (dk. 83-pen.) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Mikail, Halil İbrahim (Elazığspor), Atakan, Oğuzhan (Yeni Mersin İdman Yurdu) - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor, Mersin'i 1-0 Yenerek 2. Sırayı Aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığspor, Mersin'i 1-0 Yenerek 2. Sırayı Aldı - Son Dakika
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