Elazığspor, Mersin\'i 3-2 ile Geçti

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Elazığspor deplasmanda karşılaştığı Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.'yi 3-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. evinde Elazığspor ile mücadele etti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Mersin ekibi öne geçti. Ceza sahası içinde Kubilay kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu. Maçın 40. dakikasında ise Elazığspor, Yusuf Mert'in golüyle skora yeniden denge getirdi. 44'te Kerim Frei'ın ceza sahası içinde pasında Yusuf Mert boş kaleye göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kayedetti. Uzatmaların son dakikasında Hasan Ekici'nin rakibini düşürmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Kubilay kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skora denge getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başlarken Elazığspor 61'de yeniden öne geçti. Beykan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Yusuf Mert'in kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Dönen topu tamamlayan Yusuf Mert tamamladı ve 3-2 öne geçti.

Puanını 32'ye yükselten Elazığspor sezonun ikinci yarısına Karaman FK deplasmanında başlayacak. - ELAZIĞ