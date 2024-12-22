Elazığspor, Mersin'i 3-2 ile Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Elazığspor, Mersin'i 3-2 ile Geçti

Elazığspor, Mersin\'i 3-2 ile Geçti

Elazığspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu'nu 3-2 yenerek puanını 32'ye çıkardı.

22.12.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Elazığspor deplasmanda karşılaştığı Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.'yi 3-2 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 17. haftasında Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. evinde Elazığspor ile mücadele etti. Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Mersin ekibi öne geçti. Ceza sahası içinde Kubilay kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve 1-0 oldu. Maçın 40. dakikasında ise Elazığspor, Yusuf Mert'in golüyle skora yeniden denge getirdi. 44'te Kerim Frei'ın ceza sahası içinde pasında Yusuf Mert boş kaleye göndererek kendisinin ve takımının 2. golünü kayedetti. Uzatmaların son dakikasında Hasan Ekici'nin rakibini düşürmesiyle ev sahibi takım penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan Kubilay kendisinin ve takımının 2. golünü atarak skora denge getirdi ve ilk yarı 2-2 sona erdi.

Maçın ikinci yarısı başlarken Elazığspor 61'de yeniden öne geçti. Beykan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Yusuf Mert'in kafa vuruşunu kaleci son anda çıkardı. Dönen topu tamamlayan Yusuf Mert tamamladı ve 3-2 öne geçti.

Puanını 32'ye yükselten Elazığspor sezonun ikinci yarısına Karaman FK deplasmanında başlayacak. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Mersin İdmanyurdu, Yerel Haberler, Yusuf Mert, Elazığspor, 3-sayfa, Futbol, Mersin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Mersin'i 3-2 ile Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:19 İmralı’da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli’den dikkat çeken çağrı İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
15:53 Şam’daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
15:07 Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam’da görüştü Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
13:36 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı 4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
10:34 En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde En düşük emekli maaşı için yeni formül gündemde
10:31 İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü İsveçli rapçi Gaboro vurularak öldürüldü
10:27 Diyarbakır’da 13 araç birbirine girdi Çok sayıda yaralı var Diyarbakır'da 13 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
10:20 Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak Otomotiv devi on binlerce çalışanını işten çıkaracak
10:17 Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yardım istedi Unutulan Türkler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 17:37:13. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor, Mersin'i 3-2 ile Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.