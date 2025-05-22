Elazığspor Onursal Başkanı Şahin Şerifoğulları, Vanspor FK Maçına Gidiyor

Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları kritik Vanspor FK maçı için Van'a gidiyor.
TFF 2. Lig Play-Off 3. Turu ilk maçında Çimentaş Elazığspor, saat 20.00'de başlayacak olan maçta Vanspor FK ile karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka için Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da yola çıktı. Başkan Şerifoğulları, sosyal medya hesabından 'El Muzaffer Daima' yazarak araç içinde bir video paylaştı. - ELAZIĞ
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