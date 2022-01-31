Üye Girişi
Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı

31.01.2022 17:17
Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftası'nda evinde oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına başladı.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 21. haftası'nda evinde oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Elazığspor, cumartesi günü oynayacağı Osmaniyespor FK maçı hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla başladı.

Artvin Hopaspor maçında süre alan futbolcular rejenerasyon çalışmasına tabi tutulurken, diğer futbolcular ise dayanıklılık ve taktik çalıştı. Elazığspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Cafer Aydın ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenmana tüm futbolcuların katıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500

Futbol Federasyonu, Elazığspor, Cumartesi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
17:17 Galatasaraylılar yeni başkanını seçti! Burak Elmas'ın da gönlü o isimden yana
17:15 Karadeniz'de gerginlik devam ediyor! Savaşın kıyısında olan Rusya ve Ukrayna'ya Türkiye'den önemli çağrı
17:12 Tarım Kredi'de bayrak değişimi! Yeni müdür görevi devraldı
17:07 Antalya'ya sır ölüm! 24 yaşındaki kadının yeni taşındığı evinde cansız bedeni bulundu
16:54 Bilecik'in Söğüt ilçesinde 109 ton altın çıkarılacak
16:52 Tarihi transferde sona gelindi, saatte kazanacağı para ağızları açık bırakıyor! İşte Kylian Mbappe'nin oynayacağı yeni takım
16:30 Donan gölde tatilcilerin tehlikeli eğlencesi
16:37 Zamlar sonrası Bodrum'da yüksek elektrik faturası eylemi yapıldı
16:31 Mahkeme salonundan atıldılar! Katledilen Azra'nın duruşmasında yumruklu saldırı
16:13 Kasımpaşa, Uros Spajic ile sözleşme imzaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 17:22:16. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığspor, Osmaniyespor hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement