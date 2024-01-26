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Elazığspor, Pazarspor ile deplasmanda karşılaşacak - Son Dakika
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Elazığspor, Pazarspor ile deplasmanda karşılaşacak

Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. haftasında Pazarspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Elazığspor, Cuma günü Rize'ye hareket edecek ve maç sonrası Elazığ'a dönecek.

Elazığspor, Pazarspor ile deplasmanda karşılaşacak
26.01.2024 - 14:58,  Güncelleme: 14:59
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Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. haftasında deplasmanda Pazarspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. haftasında Elazığspor, Rize ekibi Pazarspor'la karşı karşıya gelecek. Zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayıp Cuma günü saat 13.45'te karayoluyla Rize'ye giden bordo-beyazlılarda kart cezalısı Beykan Şimşek harici eksik futbolcu bulunmuyor. Maçın son çalışmasını bu kentte gerçekleştirecek olan Bordo-Beyazlı ekip, pazar günü oynanacak olan maçın ardından yine karayoluyla Elazığ'a dönecek.

28 Ocak Pazar günü saat 14.00'te Pazar ilçe stadında oynanacak olan maçı Hatay Bölgesi C Klasman Hakemi Erhan Kaya yönetecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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