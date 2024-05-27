Elazığspor, TFF 2. Lig şampiyonluğunu Elazığ\'da kutlayacak

Spor

TFF 2. Lig'e yükselen Elazığspor, çarşamba günü şehir turu atacak ve şampiyonluk coşkusunu Elazığ'da da sürdürecek.

TFF 2. Lig'e yükselme başarısı gösteren Elazığspor, şampiyonluk kutlamalarına devam ediyor. İstanbul'da başlayan kutlamalar çarşamba günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilecek törenle devam edecek.

Takım üstü açık otobüsle kulüp tesislerinden şehre gidecek ve şehir merkezinde tur atacak, ardından da stadyuma geçerek çeşitli etkinliklerle şampiyonluğu kutlayacak. - ELAZIĞ