Elazığspor, Sezonun İlk Maçında Sebatspor'u Seyircisiz Ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığspor, Sezonun İlk Maçında Sebatspor'u Seyircisiz Ağırlayacak

Elazığspor, Sezonun İlk Maçında Sebatspor\'u Seyircisiz Ağırlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Sebatspor'la karşılaşacak. Şampiyonluk hedefleyen Bordo-Beyazlı ekipte sakat oyuncu bulunmazken, karşılaşma seyircisiz oynanacak ve Tivibuspor'dan canlı yayınlanacak.

Seza Çimento Elazığspor, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Sebatspor'u konuk edecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 1. Haftası'nda Seza Çimento Elazığspor, Sebatspor'u ağırlayacak. Yeni sezon hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bordo-Beyazlı ekip maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Elazığspor'da sezonun ilk maçı öncesi sakat futbolcu bulunmuyor.

Seyircisiz oynanacak mücadeleyi Konya Bölgesi'nden Klasman Hakemi Burak Akdağ yönetecek. Pazar günü saat 19.00'da Elazığ Atatürk Stadyumu'nda seyircisiz oynanacak olan maç Tivibuspor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Kaynak: İHA

Elazığspor, Futbol, Pazar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor, Sezonun İlk Maçında Sebatspor'u Seyircisiz Ağırlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisle çatışan DEAŞ’lı terörist, İstanbul’u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı Şehirlerarası bilet almış Polisle çatışan DEAŞ'lı terörist, İstanbul'u kana bulayıp otobüsle kaçacaktı! Şehirlerarası bilet almış
İstanbul’da kira derdine devlet eli Binlerce konut hazır İstanbul'da kira derdine devlet eli! Binlerce konut hazır
Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa’yı ayağa kaldırdı Soykırım suçlusuna askeri tören Avrupa'yı ayağa kaldırdı
Şehit mezarlarına büyük saygısızlık Talan ettiler Şehit mezarlarına büyük saygısızlık! Talan ettiler
Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Üst üste inşaat kazaları: 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Transfer kavgası çıktı Samsunspor’dan Süper Lig devine olay sözler Transfer kavgası çıktı! Samsunspor'dan Süper Lig devine olay sözler

14:51
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11’leri
İşte Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
14:34
Milyonlar merakla bekliyor İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Milyonlar merakla bekliyor! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
14:27
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
Selahattin Demirtaş duyurdu: Selçuk Mızraklı salı günü tahliye olacak
14:05
Ali Koç’un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
Ali Koç'un asker arkadaşından yıllar sonra gelen bomba yorum
13:49
Fenerbahçe’den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
Fenerbahçe'den Beşiktaş derbisine saatler kala Asensio kararı
13:08
Bahçeli’den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Bahçeli'den dikkat çeken Amedspor sözleri: Tehlikeli boyutlar kazanabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 14:59:20. #7.13#
SON DAKİKA: Elazığspor, Sezonun İlk Maçında Sebatspor'u Seyircisiz Ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement