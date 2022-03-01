Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika
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Elazığspor tam kadro çalıştı

01.03.2022 16:30
Elazığspor tam kadro çalıştı

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürdü.

Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grubun 25. haftasında evinde oynayacağı Sancaktepe FK maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Alaattin Tutaş ve yardımcıları refakatindeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, dar alanda oyun ve taktik çalışma ile sona erdi. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana tüm futbolcular katılırken, sakatlıkları devam eden Yüksel Kayaalp ve Muhammet Çelik düz koşu yaptı. Cafer Tosun ile Feyzullah Şahin Güneş ise salonda çalıştı. - ELAZIĞ

Elazığspor tam kadro çalıştı

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Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı Elazığspor, Sancaktepe FK hazırlıklarına başladı

Futbol Federasyonu, Sancaktepe, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elazığspor tam kadro çalıştı - Son Dakika


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