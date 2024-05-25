Elazığspor Taraftarları Karnaval Havasında

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TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde 52 Orduspor ile karşılaşan Elazığspor'un binlerce tarafları kent merkezinde meydanda toplandı. Elazığ Belediyesi tarafından meydanda kurulan led ekranda izleyen taraftarların oluşturduğu atmosfer karnaval havası oluşturdu.

TFF 3. Lig 2. Grup Play-Off finalinde Elazığspor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldi. İstanbul'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanan maça Elazığsporlu 20 bin taraftar gitti. Kentte takımlarına destek vermek isteyen taraftarlar için ise Elazığ Belediyesi led ekran kurdu. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda binlerce Elazığlı futbol sever maçı takip ediyor. Genciyle yaşlısıyla meydanı dolduran Elazığlıların oluşturduğu atmosfer karnaval havası oluşturdu. - ELAZIĞ