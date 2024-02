Elazığspor Teknik Direktörü Bülent Yenihayat, Silifke Belediyespor maçını değerlendirdi

Spor

Elazığspor teknik direktörü Bülent Yenihayat 2-2'lik beraberlikle sona eren Silifke Belediyespor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

TFF 3. Lig 2. Grubun 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Silifke Belediyespor ile 2-2 berabere kalan Elazığspor'da maç sonu teknik direktör Bülent Yenihayat açıklamalarda bulundu. Oyun temposundan memnun olduğunu belirten başarılı çalıştırıcı, "15 maçtır kaybetmiyoruz ve bu inanılmaz bir seri" diye konuştu. Maçta son düdüğe kadar topun hakimi olduklarını kaydeden Bülent Yenihayat, "Topla oynama, ceza sahasına giriş, şut, gol pozisyonu, kazanmak için her şeyi yaptık fakat her hafta olduğu gibi sonuçlandırma kısmında eksik kaldık. Bunları çalışmadığımız anlamına gelmiyor, her hafta üstüne basarak ivedilikle çalışıyoruz fakat o son dokunuşta beceri daha çok ön plana çıkıyor. Geldiğimizden beri 15 haftalık süreçte en fazla pozisyona girdiğimiz maçtı. İlk yarı 6-7 tane kale içerisinden sonuçlandıramadığımız ve bizim bile kenardan inanamadığımız pozisyonlarımız vardı. Rakibin kalemize hiç aksiyon yapmadan, iki şutu gol oldu. Oyunumuzdan, tempomuzdan, İsteğimiz ve arzumuzdan çok memnunum ancak sonuç ve skor bakımından memnun değilim. Bugün tüm oyuncularımız kazanmak için mücadele verdi ama bazen sonuçlar istediğiniz gibi olmuyor" dedi.

Teknik Direktör Yenihayat açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bunu bir bahane olarak söylemiyorum, bu bir gerçek bugün kazansaydık da aynı şeyleri dile getirecektim. Kadromuz çok kısıtlı, hamle yapma konusunda çok zorlanıyoruz; oyunun sıkıştığı bölümlerde çözümlemede üretemiyoruz, üstüne üstlük bugün 4 oyuncumuz cezalı ve sakatlık sebebiyle bizimle değildi. Ona rağmen sahada herkes görevini yaptı. Biz bu kadarız, tüm oyuncularımıza sahip çıkmamız gerekiyor, bu mücadeleci futbolcu grubu ile sezonu tamamlayacağız. Tekrar söylüyorum oyuncularımdan sonuna kadar razıyım, 15 maçtır kaybetmiyoruz bu inanılmaz bir seri mücadele anlamında asla geri adım atmıyorlar. Daha çok çalışıp daha iyi olmak zorundayız. İnanıyorum ki sezon sonu istediğimiz hedefe ulaşacağız. Güzel bir zeminde, güzel bir maç oynadık uzun bir yolculuk yaparak bizleri Türkiye'nin dört bir yanında destekleyen ve yanımızda olan Elazığspor taraftarına sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Kısa bir aranın ardından Karşıyaka maçında evimizde buluşmak dileğiyle." - ELAZIĞ