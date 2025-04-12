Elazığspor Tribün Lideri Mücahit Biçer Hastaneye Kaldırıldı

Elazığspor Maraton 1967 tribün liderlerinden Mücahit Biçer, Bucaspor 1928 maçında tribünden düşüp belini kırdı.

Elazığspor tribünlerinin sevilen ismi Mücahit Biçer, Elazığspor'un Bucaspor 1928 ile oynadığı maçta tribünden düştü. Ambulansla hastaneye kaldırılan Maraton 1967 tribün liderlerinden Mücahit Biçer'in belinde kırıklar olduğu ve İzmir'de ameliyat edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ