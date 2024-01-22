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Elazığspor'un golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
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Elazığspor'un golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı

Elazığspor'un TFF 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor FK'yı mağlup ettiği maçta Bahattin Köse, son dakikada attığı kafa golüyle takımına 3 puan kazandırdı. Sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapan Bahattin'in yükselen formu taraftarları umutlandırıyor. Ancak tecrübeli kanat oyuncusu Beykan Şimşek, Amasyaspor FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve Pazarspor maçında forma giyemeyecek.

Elazığspor\'un golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2\'ye çıkardı
22.01.2024 - 13:50,
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Elazığspor'un suskun golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezonun ikinci yarısına evinde aldığı Amasyaspor FK galibiyetiyle başlayan Elazığspor'da, takımın suskun golcüsü Bahattin Köse 3 puanı getiren isim oldu. Sezon ilk yarısını 1 golle geçen ve büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı oluşturan Bahattin, son dakikada bulduğu kafa golü ile sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmış oldu. Son dakikada bulduğu golle takımın 3 puan almasında başrol oynayan Bahattin'in yükselen formu taraftarları da gelecek adına umutlandırıyor.

Beykan cezalı duruma düştü

Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Beykan Şimşek ise Amasyaspor FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mersin bölgesi hakemi Burak Doğru tarafından bu sezonki 4. sarı kartını alan Beykan, TFF 3. Lig 2. Grubun 17. haftasında deplasmanda oynanacak olan Pazarspor maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Elazığspor'un golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı - Son Dakika
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