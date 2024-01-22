Elazığspor\'un golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2\'ye çıkardı

Elazığspor'un suskun golcüsü Bahattin Köse, ligdeki gol sayısını 2'ye çıkardı.

TFF 3. Lig 2. Grupta sezonun ikinci yarısına evinde aldığı Amasyaspor FK galibiyetiyle başlayan Elazığspor'da, takımın suskun golcüsü Bahattin Köse 3 puanı getiren isim oldu. Sezon ilk yarısını 1 golle geçen ve büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı oluşturan Bahattin, son dakikada bulduğu kafa golü ile sezonun ikinci yarısına güzel bir başlangıç yapmış oldu. Son dakikada bulduğu golle takımın 3 puan almasında başrol oynayan Bahattin'in yükselen formu taraftarları da gelecek adına umutlandırıyor.

Beykan cezalı duruma düştü

Elazığspor'un tecrübeli kanat oyuncusu Beykan Şimşek ise Amasyaspor FK maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mersin bölgesi hakemi Burak Doğru tarafından bu sezonki 4. sarı kartını alan Beykan, TFF 3. Lig 2. Grubun 17. haftasında deplasmanda oynanacak olan Pazarspor maçında forma giyemeyecek. - ELAZIĞ