Elazığspor'un hocası Bozkurt, Şanlıurfaspor maçı öncesi galibiyet mesajı verdi - Son Dakika
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Elazığspor'un hocası Bozkurt, Şanlıurfaspor maçı öncesi galibiyet mesajı verdi

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Elazığspor\'un hocası Bozkurt, Şanlıurfaspor maçı öncesi galibiyet mesajı verdi
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Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, 2. Lig Beyaz Grup 10. haftasında evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacakları maç öncesi hazırlıkların iyi sürdüğünü aktardı. Bozkurt, formda ve teknik kapasitesi güçlü rakibe karşı hedefledikleri galibiyeti alacaklarına inandığını söyledi.

Hazırlıkların gayet iyi devam ettiğini ve çok formda bir takımla oynayacaklarını aktaran Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt,

"Teknik kapasitesi güçlü, iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçı kazanacağız" dedi.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 10. haftasında evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan Seza Çimento Elazığspor'da maçın hazırlıkları sürüyor. Elazığspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, antrenman öncesi açıklamalarda bulunarak takımın son durumu hakkında bilgi verdi.

GMG Kastamonuspor karşısında alınan 5-0'lık galibiyeti değerlendirerek konuşmasına başlayan Teknik Direktör Bozkurt, "Daha önce benzer takımlarla çok oynuyoruz demiştik. Yine genç bir takım, dışarıdan görünmese de çok kötü bir zemin. Zeminin çok kötü olmasından dolayı Enes'i orada maalesef kaybettik. Oyunumuz iyiydi, ciddiydik ve disiplinliydik. Güçlü oyunumuzu devam ettirdik ve net bir skorla kazanıp geldik" diye konuştu.

Şanlıurfaspor maçı hakkında görüşlerini belirten Bozkurt, "Hazırlıklarımız gayet iyi ve çok formda bir takımla oynayacağız. Teknik kapasitesi güçlü, iyi bir takıma karşı mücadele edeceğiz. Hedeflerimiz doğrultusunda bu maçı kazanacağız. Urfa takımının önemli oyuncu grubu var. On numara pozisyonunda oynayan üç tane oyuncusu var sahada. Hareketliler biliyoruz ve farkındayız ama zaaflarını da biliyoruz. İyi bir maç bizi bekliyor, biz de taraftarlarımızı bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sakatlarımızın dışında bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Serdar BozkurtŞanlıurfasporElazığsporBozkurtSporSon Dakika

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