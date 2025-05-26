Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

2. Lig'e yükselme play-off karşılaşmasında Elazığspor, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda Vanspor FK'yı konuk etti. Saat 20.00'da başlayan karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetti. Öztürk'ün ise yardımcılıklarını, Murat Temel ve Kadir Beyaz üstlendi.

MAÇ ÖNCESİ BAYRAĞI İNDİRİP YAKMAK İSTEDİLER

Maç henüz başlamadan yaşanan olaylar karşılaşmaya damga vurdu. Sahada önce iki takım oyuncularının birbirleriyle kavga etmesinin ardından tribünlerde de tansiyon oldukça yükseldi. Bir grup Elazığspor taraftarının direklerde asılı olan Vanspor bayrağını indirdiği anlar ortaya çıktı. Bayrağı indiren taraftarların bayrağı yakmak istediği iddia edilirken, görüntülerde güvenlik görevlisi bir kişinin taraftarlara karşı koyduğu anlar kaydedildi.

MAÇ TATİL EDİLDİ

Tansiyonu yüksek karşılaşmanın ikinci yarısında yardımcı hakem Murat Temel'in kafasına, tribünden atılan yabancı cisim isabet etti. Ardından Ümit Öztürk, yardımcı hakemler Murat Temel ve Kadir Beyaz ile birlikte soyunma odasına gitti. Bir süre sonra da futbolcular soyunma odalarına geçti. Bu sırada tribünler boşaltıldı. Ardından maçın hakemi tarafından maçın tatil edildiğini duyuruldu.