Elazığspor ve 52 Orduspor Taraftarları Arasında Centilmenlik Örneği - Son Dakika
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Elazığspor ve 52 Orduspor Taraftarları Arasında Centilmenlik Örneği

Elazığspor ve 52 Orduspor Taraftarları Arasında Centilmenlik Örneği

TFF 3. Lig, 2. Grup play-off finali öncesi İstanbul'a giden Elazığspor ve 52 Orduspor taraftarları, metroda karşılaşarak birlik, dostluk ve başarı temennisinde bulundu. Taraftarlar, Türkiye'ye bir taraftarlık örneği göstermenin önemine vurgu yaparak centilmenlik sergiledi.

25.05.2024 13:15
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Son yıllarda Türk futbolunun kanayan yarası olan taraftarlar arasındaki kavga ve şiddete karşı en güzel örnek play-off finali öncesi İstanbul'a giden Elazığspor ile 52 Orduspor taraftarı arasında gerçekleşti. Metroda karşılaşan taraftarlar, " Türkiye'ye bir taraftarlık örneği göstermemiz lazım" diyerek birlik, dostluk ve başarı temennisinde bulunarak centilmenlik örneği gösterdi.

TFF 3. Lig, 2. Grup play-off müsabakalarının son karşılaşması sonrası gruptan çıkan Elazığspor finalde 52 Orduspor ile karşılaşacak. Elazığspor, 52 Orduspor karşılaşması İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak. Final maçına yoğun ilgi gösteren Elazığlı futbolseverler, İstanbul'a gitti. Maç öncesinde metroda bir araya gelen Elazığsporlu ve Ordusporlu taraftarlar, sporda dostluk ve kardeşlik mesajını verdi. Bir birlerine başarılar dileyen taraftarlar, önemli olanın dostluk olduğunu vurguladı.

"Ordu taraftarları da İstanbul'a gidip gelecek, kazası belasız gidip gelsinler"

Elazığspor'u desteklemek için İstanbul'a giden bir taraftar, "Sadece Elazığ taraftarları değil aynı zamanda Ordu taraftarları da İstanbul'a gidip gelecek. Onlar da kazası belasız gidip gelsinler. İyi olan kazansın ama biz daha iyiyiz. İnşallah, kazanıp geleceğiz" dedi.

Ordusporlu bir taraftar ise "Öncelikle sporun dostluk ve kardeşlik olduğunu belirtmek istiyoruz. İkisi de çok köklü takımlar. İki tane güzide şehrin karşılaşması olacak. Ancak Elazığlıların maça bizden daha fazla yoğun ilgi gösterdiğini duyuyoruz. Türkiye'ye bir taraftarlık örneği göstermemiz lazım. Kaybedenin kazananı alkışlaması lazım. Çünkü buna çok ihtiyacımız var" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Elazığspor ve 52 Orduspor Taraftarları Arasında Centilmenlik Örneği - Son Dakika

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