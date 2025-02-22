Elazığspor ve Belediye Arasındaki Kar Mizahı Sosyal Medyada Göz Doldurdu

Spor

- Elazığspor ve belediye arasındaki kar mizahı sosyal medyada ilgi gördü

ELAZIĞ - Elazığspor ile Elazığ Belediyesi'nin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar gülümsetti.

TFF 2. Lig ekibi Elazığspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, yoğun kar yağışı sonrası antrenman öncesi "Kar mı yapmış şu Harput'un başına" türküsünü seslendirdi. Bu anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Elazığ Belediyesi'nden de esprili bir yanıt geldi. Elazığ Belediyesi, Elazığspor'u etiketleyerek, "Böyle olmaz. Antrenman sahanız karla kaplıysa gelip açalım, karla mücadele uzmanlık alanımız. Arnavutköy Belediyespor maçından 3 puan bekliyoruz" paylaşımını yaptı. Bu desteğe kayıtsız kalmayan Elazığspor ise Elazığ Belediyesi'ni etiketleyerek, "Sadece yolları değil, sahayı da açtınız. Biz de bu güzel desteğinize 3 puanla teşekkür edeceğiz inşallah. Arnavutköy Belediyespor maçında sahada sizin gibi çalışkan olacağız" yanıtını verdi.

İki taraf arasındaki samimi ve esprili diyalog sosyal medyada büyük beğeni topladı. Elazığspor taraftarları ve futbolseverler, bu içten etkileşimi destekleyerek takıma başarı dileklerinde bulundu.