Elazığspor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Elazığspor Yeni Sezona Hazır

Elazığspor Yeni Sezona Hazır
07.07.2025 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına antrenmanla başladı. Şampiyonluk hedefleniyor.

Elazığspor'da 2025-2026 sezonu hazırlıkları kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla başladı.

Elazığspor, TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla başladı. Saat 19.00'da Elazığspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül açıklamalarda bulundu. Takımı bir üst lige taşımanın mücadelesini vereceklerini ifade eden başarılı çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında da konuştu.

Yeni sezonun tüm Elazığspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Gül, "Geçen sezon iyi bir süreç geçirdik ama istediğimiz bir final olamamıştı. Belki böylesi daha hayırlıdır. İnşallah bu sezon o istediğimiz sonuca ulaşacağız. Yani en baştan şunu söyleyeyim; şampiyonluk dışında herhangi bir sonuç bu şehir için bir başarısızlık. Ben bunun bilincindeyim. Takımımıza da aşılamaya çalışıyorum. Geçen seneden kalan bir kadromuz var. Onlar da bunun bilincinde, inşallah bu sezon istediğimiz sonucu alarak bu takımı en yükseklere taşıyacağız" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen seneden kalan bir iskelet kadromuz var. Önemli oyuncularımız var, tuttuğumuz, takımda kalmasını istediğimiz, tekrar anlaştığımız, sözleşmesi devam eden oyuncularımız var. Bunlar bizim için avantaj. Tabiki bu süreçte eksik olan bölgelerimize takviyeler yapacağız, takımızı tam haliyle sezon başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da yönetimimiz de önemli bir çalışma içinde. Senkronize bir şekilde transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah bu ilk etap bittikten sonra takımın yüzde 90'ı, 95'ini bir araya getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un Kocaelispor'dan renklerine bağladığı sağ bek Mehmet Yılmaz ile ön libero Alperen Aydın'da antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'a sabah geldiğini ifade eden sağ bek Mehmet Yılmaz, "İyi bir serüven bizi bekliyor diyebilirim. Daha önce Ercan'la birlikte Samsunspor'da bulunmuştum. Mikail'le Keçiören ve Manisa'da beraberdik. Beykan'la Kocaelispor'da beraberdik, Fırat hocayla da orada şampiyon olmuştuk, burada da tekrar birlikte bir şampiyonluk yaşayıp güzel anılar bırakmak isterim burada. Görüştüğüm başka kulüplerde vardı 1. Lig'den üç dört tane kulüple görüştük, ikinci ligden bir kaç tanesiyle görüştük ama tabi buraya bizi bağlayan faktörler daha farklı faktörlerdi. Onun için Elazığspor'dayım bu yüzden mutluyum" dedi.

Elazığspor'da forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Alperen Aydın ise "Öncelikle böyle bir camiada bulunduğum için çok mutluyum. Her şeyin bilinci ve farkındayım. Buraya şampiyonluk için geldim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim için, Elazığspor için güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Elazığspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Elazığspor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü Adana'da park halindeki minibüs, otomobilin üzerine düştü
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp Ailesi endişeli 8 yaşındaki Melih saatlerdir kayıp! Ailesi endişeli
Kastamonu’da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı Kastamonu'da gökyüzündeki tanımlanamayan cisim merak uyandırdı
Kocaeli’de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı 2 kişi bıçakla yaralandı Kocaeli'de düğün sırasında oyun havası kavgası çıktı! 2 kişi bıçakla yaralandı
Trump’tan Elon Musk’ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma Trump'tan Elon Musk'ın Amerikan Partisi hamlesine yanıt: Bu çok saçma
ABD’deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82’ye yükseldi, 41 kişi kayıp ABD'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi, 41 kişi kayıp
Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı Durumu kritik Yiğit Bulut hastaneye kaldırıldı! Durumu kritik
Kartalkaya’daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında Kartalkaya'daki otel yangını davasında 32 sanık hakim karşısında
Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu Dağa bal toplamaya çıktı, ağır yaralı halde bulundu
Banka promosyonları güncellendi Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak

20:57
Akdeniz’de Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de Muğla açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:43
Manavgat Belediyesi’ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
Manavgat Belediyesi'ne operasyonda çok sayıda tutuklama kararı
20:27
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
19:46
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
Kartalkaya faciasında kan donduran itiraf: Yangın paneline bakım yapmadık
10:10
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı 32 sanık hakim karşısında
78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Otel yangını davası başladı! 32 sanık hakim karşısında
10:05
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
Ayşe Barım ilk kez hakim karşısında! Ünlü isimler duruşma öncesi destek için adliyede
09:53
İstanbul Emniyeti’nde 45 yeni atama İşte Müge Anlı’nın eşinin görev yeri
İstanbul Emniyeti'nde 45 yeni atama! İşte Müge Anlı'nın eşinin görev yeri
09:20
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
Jhon Duran transferinin maliyeti dudak uçuklattı
09:12
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta MİT Başkanı Kalın, Bağdat’a gidiyor
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! MİT Başkanı Kalın, Bağdat'a gidiyor
09:05
Şehit haberleri yürek dağladı Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimlerden taziye mesajları yağdı
08:54
Trump, Gazze’de ateşkes için bu haftayı işaret etti
Trump, Gazze'de ateşkes için bu haftayı işaret etti
08:27
Trump’tan Elon Musk’a olay sözler: Raydan çıktı
Trump'tan Elon Musk'a olay sözler: Raydan çıktı
08:26
’’Enişte’’ dediği Sinan Akçıl’la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
''Enişte'' dediği Sinan Akçıl'la aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 21:15:48. #7.11#
SON DAKİKA: Elazığspor Yeni Sezona Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.