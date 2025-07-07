Elazığspor Yeni Sezona Hazır

Elazığspor'da 2025-2026 sezonu hazırlıkları kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla başladı.

Elazığspor, TFF 2. Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına kendi tesislerinde yaptığı tek antrenmanla başladı. Saat 19.00'da Elazığspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda rejenerasyon çalışıldı. Antrenman öncesi Elazığspor Teknik Direktörü Fırat Gül açıklamalarda bulundu. Takımı bir üst lige taşımanın mücadelesini vereceklerini ifade eden başarılı çalıştırıcı, transfer çalışmaları hakkında da konuştu.

Yeni sezonun tüm Elazığspor camiası için hayırlı olmasını dileyen Teknik Direktör Gül, "Geçen sezon iyi bir süreç geçirdik ama istediğimiz bir final olamamıştı. Belki böylesi daha hayırlıdır. İnşallah bu sezon o istediğimiz sonuca ulaşacağız. Yani en baştan şunu söyleyeyim; şampiyonluk dışında herhangi bir sonuç bu şehir için bir başarısızlık. Ben bunun bilincindeyim. Takımımıza da aşılamaya çalışıyorum. Geçen seneden kalan bir kadromuz var. Onlar da bunun bilincinde, inşallah bu sezon istediğimiz sonucu alarak bu takımı en yükseklere taşıyacağız" dedi.

Transfer çalışmaları hakkında da konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Geçen seneden kalan bir iskelet kadromuz var. Önemli oyuncularımız var, tuttuğumuz, takımda kalmasını istediğimiz, tekrar anlaştığımız, sözleşmesi devam eden oyuncularımız var. Bunlar bizim için avantaj. Tabiki bu süreçte eksik olan bölgelerimize takviyeler yapacağız, takımızı tam haliyle sezon başına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda da yönetimimiz de önemli bir çalışma içinde. Senkronize bir şekilde transfer çalışmalarını devam ettiriyoruz. İnşallah bu ilk etap bittikten sonra takımın yüzde 90'ı, 95'ini bir araya getirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Elazığspor'un Kocaelispor'dan renklerine bağladığı sağ bek Mehmet Yılmaz ile ön libero Alperen Aydın'da antrenman öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Elazığ'a sabah geldiğini ifade eden sağ bek Mehmet Yılmaz, "İyi bir serüven bizi bekliyor diyebilirim. Daha önce Ercan'la birlikte Samsunspor'da bulunmuştum. Mikail'le Keçiören ve Manisa'da beraberdik. Beykan'la Kocaelispor'da beraberdik, Fırat hocayla da orada şampiyon olmuştuk, burada da tekrar birlikte bir şampiyonluk yaşayıp güzel anılar bırakmak isterim burada. Görüştüğüm başka kulüplerde vardı 1. Lig'den üç dört tane kulüple görüştük, ikinci ligden bir kaç tanesiyle görüştük ama tabi buraya bizi bağlayan faktörler daha farklı faktörlerdi. Onun için Elazığspor'dayım bu yüzden mutluyum" dedi.

Elazığspor'da forma giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Alperen Aydın ise "Öncelikle böyle bir camiada bulunduğum için çok mutluyum. Her şeyin bilinci ve farkındayım. Buraya şampiyonluk için geldim. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim için, Elazığspor için güzel bir sezon olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ