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Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu - Son Dakika

Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu

25.12.2021 10:33
Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu

Eleşkirt ilçesinde 2 yıl önce kurulan güreş takımı katıldığı turnuvalarda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Eleşkirt ilçesinde 2 yıl önce kurulan güreş takımı katıldığı turnuvalarda aldığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Iğdır'da düzenlenen Ağrı, Erzurum, Iğdır, Tortum Belediye takımları ile birlikte Azerbaycan'dan da güreşçilerin yarıştığı toplamda 160 sporcunun katıldığı Geleneksel Iğdır U15 serbest sitil güreş şampiyonasında 9 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük alarak takım halinde şampiyon oldu.

Eleşkirt ilçesinde güreşin coşmasını sağlayan fedakarlıkları ilçede takdir toplayan başarılı antrenör Adem Şahna üst üste gelen başarıların ardından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "İki yıl önce Eleşkirt ilçesine geldim. Tatlı şirin bir ilçe .İnsanları çok iyi ve misafirperver .Fakat ilçede güreşe ilgi yoktu. İki yıl boyunca çok çalıştık, emek verdik. Sporcularımız güreşi sevdi. Hayatlarının bir parçası oldu. Çok azimli bir şekilde pes etmeden antrenmanları takip ettiler. Şimdide herkesin gururu oluyorlar. Çıktıkları her minderde ilçenin ismini en iyi şekilde temsil ediyorlardı. Şimdide Ağrı'nın ismini en güzel şekilde tanıtıyorlar. Allah nasip ederse ve inanıyorum buna bu çocuklara destekler devam ettikçe başarı çıtalarını yükseltip Türkiye de daha çok başarılarını duyacağız. Hatta Avrupa Dünya ve olimpiyat şampiyonluklarını görüp ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekecekler. Çocuklarımıza,sporcularımıza güvenim tam. Bu anlamda geçmişten günümüze bizlerden desteklerini eksik etmeyen devlet büyüklerimize, İl Gençlik Spor Müdürümüz İsmail Çalgan başta olmak üzere İlçe Gençlik Spor Müdürümüz Sabahattin Güzel'e gençlik spor çalışanlarına ve bizlere inanan ilçe halkına teşekkürü borç biliyorum" dedi. - AĞRI

Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Eleşkirt'li güreşçiler Iğdır'da şampiyon oldu - Son Dakika
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