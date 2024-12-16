Elif Aşanlı\'dan Bursa\'da Gümüş Madalya

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Yunusemre Belediyespor'un yüzücüsü Elif Aşanlı, Bursa'da düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Yüzme Final Müsabakası'nda gümüş madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakası 13-15 Aralık tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirildi. Müsabakalara katılan Yunusemre Belediyespor'un yüzücüsü Elif Aşanlı, 400 metre serbestte A2 barajını geçerek Türkiye ikincisi oldu.

Gösterdiği performansla Manisa'nın gururu olan Elif Aşanlı'yı ve antrenörlerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, alınan madalyanın ilerisi için umut verici olduğunu söyledi. Başkan Kanik yaptığı açıklamada, "Sporcularımız fiziksel ve zihinsel yönden gelişimlerinin yanı sıra şehrimizi gururlandıran büyük başarılara imza atmaya devam ediyor. Yüzmede bu yıl elit performans grubumuzu yeni oluşturmuştuk. Kısa zamanda önemli işler yaptık ve Bursa'da çok değerli bir madalya kazandık. İyi mücadele ederek gururumuz olan Elif kızımızın başarılarının artarak devam edeceğine inanıyoruz. Hedefimiz katıldığımız her branşta milli sporcular yetiştirmektir. Bu madalyaların kazanılmasında bizlere desteğini esirgemeyen Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban'a teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA