Milli çim topu sporcusu Elif Güney, Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde düzenlenecek Dünya Çim Topu Şampiyonası'nda tek kadınlar kategorisinde altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi olan milli sporcu Elif, 9. sınıftayken beden eğitimi öğretmeni ve milli takım antrenörü Gökhan Bozdemir aracılığıyla bocce sporuyla tanıştı.

Zamanla çim topu branşına yönelen ve turnuvalarda elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Elif, aralık ayında Hong Kong'da gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Elif Güney, AA muhabirine ilk kez yurt dışı turnuva deneyimi yaşayacağını söyledi.

İzmir ve KKTC'de düzenlenen turnuvalarda derece elde ederek Çin'e gitmeye hak kazandığını belirten Elif, "Çim Topu Dünya Şampiyonası'nda tek bayanlarda ülkemizi temsil edeceğim. Orada bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'mızı bize yakışır bir şekilde söylemek istiyorum." dedi.

Şampiyona hazırlıklarını haftanın 7 günü sürdürdüğünü ifade eden Elif, şöyle devam etti:

"Avrupa şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun diğer turnuvalarda hak kazanmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. İlk defa yurt dışına çıkacağım. Heyecanlıyım. Bu spor bize yurt dışına çıkmaya, hele de bu yaşta yurt dışına çıkmaya hak kazandırıyor. Hem sosyalleşiyoruz, yeni insanlarla tanışıyoruz. Hem de yapamadığımız birçok şeyi yapıyoruz. Hem okulumuzla, hem sporumuzla ilgileniyoruz. Bu bizim için çok faydalı bir şey. Belki diğerleri ellerine telefon alıp oturuyor olabilirler. Ama biz çalışarak daha başarılı olmaya hedefliyoruz."

Bocce Milli Takımı Antrenörü ve Alaçam Şadiye-Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Bozdemir ise Alaçam'dan çıkan sporcuların dünyada Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

"Sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz"

Şimdiye kadar 33 milli sporcu yetiştirdiğini belirten Bozdemir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 150 lisanslı sporcumuz var. Çim Topu Türkiye Şampiyonası'nda derece yapan sporcularımız milli takım seçmelerine davet edildi. Arkasından milli takım seçmelerini kazanan sporcularımız yurt dışında ülkemizi temsil etmeye başladılar. Daha öncesinden Galler'e yolladık bir kızımızı, Avrupa Şampiyonası'na. Şu an bir kızımla bir oğlumu yani Elif'le Görkem Duran'ı dünya şampiyonasına yollayacağız. İnşallah oradan da ülkemize altın madalyayı getirmek nasip olur. Sporcularımızın hepsiyle gurur duyuyoruz."

Elif Güney'in sportif faaliyetlerin yanı sıra derslerinde de başarılı bir öğrenci olduğuna değinen Bozdemir, "Bizim milli sporcularımızın hepsi üniversitede okuyor. Akademik başarıyla sportif başarıyı beraber yürütüyorlar. Burası spor salonu, normalde çim topu için uygun bir saha değil. Ama biz bu sahada elimizden geldiği kadar çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.