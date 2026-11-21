İstanbul'da düzenlenen Ömer Besim Koşalay Türkiye Kros Şampiyonası'nda U20 Genç Kızlar kategorisinde birinci olan Eskişehirli sporcu Elif Naz Köseoğlu, Avrupa Kros Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Avrupa Kros Şampiyonası Milli Takım seçmesi niteliği taşıyan Ömer Besim Koşalay Türkiye Kros Şampiyonası, İstanbul'da gerçekleştirildi. Şampiyonanın U20 Genç Kızlar kategorisinde mücadele eden Eskişehirli atlet Elif Naz Köseoğlu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. Elde ettiği dereceyle geleneksel olarak Türkiye şampiyonlarına verilen kırmızı eşofmanı giymeye hak kazanan Köseoğlu, 13 Aralık'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'nda ay-yıldızlı forma ile Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil edecek.