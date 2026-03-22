Elif Reyyan'ın Eskrim Hedefleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elif Reyyan'ın Eskrim Hedefleri

22.03.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı Elif Reyyan Kaya, eskrimde milli takım hayaliyle çalışmalarını sürdürüyor.

Elazığ'da antrenör babasının yönlendirmesiyle eskrime başlayan 10 yaşındaki Elif Reyyan Kaya, milli takımda yer alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

İlkokul 4. sınıf öğrencisi Elif Reyyan, yaklaşık 1,5 yıl önce başladığı eskrimde, il ve bölge müsabakalarında dereceler elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunca 19-21 Aralık 2025'te düzenlenen 10 Yaş Altı Eskrim Türkiye Kupası'nda birincilik kürsüsüne çıkan Elif Reyyan, bu yıl 7-8 Şubat'ta Kocaeli'de organize edilen 10 Yaş Altı Eskrim Türkiye Şampiyonası'nda da ikinci oldu.

Elif Reyyan Kaya, AA muhabirine, eskrimde iyi bir yere geleceğine inandığını söyledi.

Elif Reyyan, "İlk turnuvamda derece aldım. Şu ana kadar il ve bölge müsabakalarında derecelerim var. Çok büyük hayallerim var. Hayallerimi gerçekleştirmek için çok çalışıyorum." dedi.

Turnuvalara katıldıkça motivasyonunun arttığını anlatan Elif Reyyan, "Derslerimi aksatmadan antrenmanlara geliyorum. En büyük hayalim milli takıma girmek ve ileride olimpiyatlara katılmak. Yaşım küçük olduğu için zamanım var ama bu zamanı çok iyi değerlendireceğim. Babamın desteğiyle yarışları kazanıyorum. Aldığım derecelerle babamı gururlandırıyorum. Babam mutlu oluyor. Eskrim sporunda en iyisi olmak istiyorum. Onun için her gün çalışıyorum." diye konuştu.

"En büyük hayalim kızımın olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi"

Antrenör baba Erhan Kaya, en büyük hayalinin kızının olimpiyatlara katılması olduğunu dile getirdi.

Kızının başlangıçta tereddüt yaşadığını ancak zamanla spora daha fazla bağlandığını aktaran Kaya, "Katıldığımız turnuvalarda dereceler elde etmeye başladık. Hedefimiz milli takım. Uzun ve sabır gerektiren bir süreç var. En büyük hayalim kızımın olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmesi ve bayrağımızı göndere çektirmesi." ifadelerini kullandı.

Kaya, kızıyla hedeflerine ulaşmak için yoğun çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Milli Takım, Elazığ, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 12:09:51. #.0.5#
SON DAKİKA: Elif Reyyan'ın Eskrim Hedefleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.