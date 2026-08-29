Elif Sude Akgül Bronz Madalya Kazandı

Milli sporcu Elif Sude Akgül, WT Kadınlar Açık Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu, Çin'in Taiyuan kentinde gerçekleştirilen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda mücadele etti.

Elif Sude, şampiyonada 49 kiloda bronz madalya kazandı.