Elif Sude Akgül Bronz Madalya Kazandı
Milli sporcu Elif Sude Akgül, WT Kadınlar Açık Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Elif Sude Akgül, WT Kadınlar Açık Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı sporcu, Çin'in Taiyuan kentinde gerçekleştirilen ve Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda mücadele etti.
Elif Sude, şampiyonada 49 kiloda bronz madalya kazandı.
Kaynak: AA
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