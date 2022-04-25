Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK: 1 Kayserispor: 2 - Son Dakika
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Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK: 1 Kayserispor: 2

25.04.2022 17:10
Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK: 1 Kayserispor: 2

Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Elit Gelişim U17 Ligi 6. Grupta mücadele eden Kayserispor, ligin 23. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup ederek bitime iki hafta adını son 16 takım arasına yazdırmayı başardı.

Stat: Gaziantep Tesisleri

Hakemler: Hüseyin Sağlık xx, Ahmet Canpolat xx, Halil Uğur xx

Gaziantep U17: Hüseyin Can Toran xx, Emir Çekici xx, Yusuf Tatlı xx (Dk.54 Fatih Yıldırım x), Burak Baran Kan xx, Eren Muharrem Kara x (Dk.54 Ahmet Atılgan x), Remzi Cançelik xx, Merttuğ Bozkurt xx (Dk.78 Serhat Bahşiş x), Mehmet Tunahan Ulu x (Dk.46 Muhammet Kaan Erekici x), Baran Diken xx, Mehmet Emirhan Yarıcı xx, Yusuf Delen xx

Kayserispor U17: Mehmet Şamil Öztürk xx, Muhammed Aybar xx, Mehmet Sarı xx, Mert Dinç xx, Mustafa Erdoğan xx, Burak Efe Arslan xx, Mecit Kaan Ateş xx (Dk.61 Arda Kaya x), Kürşat Türkeş Küçük xx, Arda Kılıç xx (Dk.80 Şerafettin Can Polat x), Barış Barut xx (Dk.84 Serkan Güvercin x), Furkan Arslan xx

Goller: Yusuf Delen dk.37 (Gaziantep U17), Arda Kılıç dk.38, Furkan Arslan dk.74 (Kayserispor U17) - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kayserispor, Halil Uğur, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK: 1 Kayserispor: 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elit Gelişim U17 Ligi: Gaziantep FK: 1 Kayserispor: 2 - Son Dakika
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