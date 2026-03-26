Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eller Konuşur Projesi Başladı

26.03.2026 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Ajansı, işitme engellilerin doğru habere erişimini kolaylaştıran 'Eller Konuşur' projesini tanıttı.

Anadolu Ajansı (AA) tarafından işitme engelli bireylerin güvenilir habere hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Eller Konuşur" projesi, ilgiyle karşılandı.

Habere erişimde karşılaşılan engelleri azaltmayı hedefleyen "Eller Konuşur" dijital kanalı, işaret diliyle hazırlanan sosyal medya içerikleri aracılığıyla işitme engelli bireylerin gündemi doğru ve güvenilir kaynaktan takip edebilmesini amaçlıyor.

Projenin AA'nın İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış etkinliğine katılan Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) Başkanı Murat Aksu, başkan olduğundan beri AA'nın özveriyle Paralimpik Komitesine destek verdiğini belirterek, "İşitme engelli arkadaşlarımız için hazırlanmış yeni bir projede beraberiz. Anadolu Ajansı, adına yakışır bir şekilde Anadolu'nun bütün kesimlerine ulaşan bir motivasyonda. İnşallah bu birlikteliğimiz devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Engelli bireylerin toplumdaki herkesle aynı oranda her şeyden istifade etmesi gerektiğine dikkati çeken Aksu, "Bu proje işitme engelliler için çok önemli bir hizmettir. Doğru bilgiye, doğru zamanda ve doğru şekilde ulaşılma konusunda projenin çok faydalı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yasin Süzen: "Medyada görünür olmayı istiyoruz"

İşitme engelli milli atlet Yasin Süzen, AA'nın "Eller Konuşur" projesinin engelli bireylerin medyada görünürlüğü açısından büyük katkı sağladığını söyledi.

Olimpiyatlarda ve Avrupa'da 2, dünyada ise 3 şampiyonluğu olduğunu dile getiren Süzen, "Totalde 12 yıldır sporcuyum. Ardından yaş sebebiyle branş değiştirdim. 110 metre atlamaya geçiş yaptım. Bir yıllık zorlu bir çalışmadan sonra olimpiyat birincisi oldum, tabii ki çok mutlu ve gururluyum." dedi.

Yasin Süzen, açılış etkinliğinde şahit olduklarının çok faydalı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Anadolu Ajansına daveti için teşekkür ederim. Benim hayalim milli sporcuların olimpiyat gibi organizasyonlarda daha fazla medya desteğinin olması. Medyada görünür olmayı istiyoruz. Bundan yana eksiklik çekiyorduk fakat Anadolu Ajansı bize bu fırsatı sağladı. Bu desteğin daha da gelişmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Medya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:14:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.