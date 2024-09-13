Elmas Lig'de Aysel Önder Birinci, Reyhan Taşdelen Üçüncü

Spor

Elmas Lig'in Belçika'da düzenlenen son ayağında yarışan para atletler Aysel Önder ve Reyhan Taşdelen, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde birinci ve 3'üncü oldu.

Dünyanın en önemli atletizm yarışmalarından Elmas Lig'de sezonun son etabı, başkent Brüksel'deki Kral Baudouin Stadı'nda başladı.

Aysel ve Reyhan, organizasyondaki kadınlar 400 metre T20 yarışına özel davetle katıldı.

Aysel 56.27 saniyeyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Reyhan ise 1 dakika 0.33 saniyelik derecesiyle 3'üncülüğü elde etti.