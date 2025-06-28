Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Youssef En-Nesyri için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin büyük gelir elde etmeyi planladığı yıldız golcü Youssef En-Nesyri, rekor bonservisle transfer olmaya hazırlanıyor.
Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi Al-Hilal olacak. Simone Inzaghi'nin de transfere onay vermesinin ardından Arap ekibi, transferi bitirmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Faslı golcü ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.
Youssef En-Nesyri, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Faslı yıldız golcü, 30 gol ve 7 asistle skora etki etti.
Son Dakika › Spor › Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu - Son Dakika
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