Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Fenerbahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan Youssef En-Nesyri için transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin büyük gelir elde etmeyi planladığı yıldız golcü Youssef En-Nesyri, rekor bonservisle transfer olmaya hazırlanıyor.

REKOR BONSERVİS

Suudi Arabistan basınında yer alan haberlere göre, Youssef En-Nesyri'nin yeni adresi Al-Hilal olacak. Simone Inzaghi'nin de transfere onay vermesinin ardından Arap ekibi, transferi bitirmek için 35 milyon euroyu gözden çıkardı. Faslı golcü ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı.

37 GOLE KATKI SAĞLADI

Youssef En-Nesyri, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 35'inde ilk 11'de yer aldı. Toplam 3189 dakika sahada kalan 28 yaşındaki Faslı yıldız golcü, 30 gol ve 7 asistle skora etki etti.