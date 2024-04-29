62 yaşındaki emekli polis, pars yakın müdafaa sporuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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62 yaşındaki emekli polis, pars yakın müdafaa sporuyla sağlığına kavuştu

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Diyarbakır'da yaşayan emekli polis memuru, kalp ve bel fıtığı gibi sağlık sorunlarındaki düzelmeleri, 62 yaşında tanıştığı pars yakın müdafaa sporuyla başardı. Emekli olduktan sonra pars yakın müdafaa hocası Mücahit Yılmaz ile tanışan Yatkın, bu spor alanında yaşını bir kenara bırakarak yaptığı antrenmanlar ile sağlığında düzelmeler yaşadı.

29.04.2024 09:28
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- 62 yaşındaki emekli polis, pars yakın müdafaa sporuyla sağlığına kavuştu

Emekli polis memuru Sabri Yatkın:

"Yaşım elverdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğim"

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yaşayan emekli polis memuru, kalp ve bel fıtığı gibi sağlık sorunlarındaki düzelmeleri, 62 yaşında tanıştığı pars yakın müdafaa sporuyla başardı.

2019 yılında Diyarbakır'da emekli olan polis memuru Sabri Yatkın, 2017-2018 yıllarında bel fıtığı ve kalp rahatsızlığı yaşayarak anjiyo oldu. Emekli olduktan sonra pars yakın müdafaa hocası Mücahit Yılmaz ile tanışan Yatkın, bu spor alanında yaşını bir kenara bırakarak yaptığı antrenmanlar ile sağlığında düzelmeler yaşadı.

Sabri Yatkın, 2019 yılında Mücahit Yılmaz ile tanıştıktan sonra kendisinin pars yakın müdafaa savunma uzmanı olduğunu öğrendiğini söyledi. O tarihten beri de belirli aralıklarla yanına gedip bu sporu yapmaya çalıştığını belirten Yatkın, sporu yaptıktan sonra vücudunda da çok farklı değişikler meydana getirdiğini gördüğünü ifade etti.

O tarihten beri Mücahit hocayı bırakmadığını aktaran Yatkın, "Sürekli peşine takıldım ve bu sporu yapmaya devam ettim. Kalp rahatsızlığımdan dolayı daha sağlıklı olmaya başladım. Bel fıtığımda düzelmeler oldu. Bu yaşımda bile rahatlıkla sporumu yapabiliyorum. Yaşım elverdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğim" dedi.

Uluslararası Kendini Koruma ve Mücadele Organizasyonu Genel Sekreteri, Pars Yakın Müdafaa Eğitmeni Mücahit Yılmaz, Sabri Bey'in ilk geldiği zaman kendilerine rahatsızlıklarından bahsettiğine değinerek, kendisine bu sporun engel olmadığını ve sağlık problemlerinde kurtulabilmesine destek sağlayacağını söylediklerini kaydetti.

Küçük küçük antrenmanlara davet ettiklerini aktaran Yılmaz, "Kendisi de programına düzenli bir şekilde geldi ve etkin sonuç almaya başladı. Sonuç artıkça bağımlılığı daha fazla arttı. Şu anda çok şükür sağlığına kavuşmuş bulunmakta. Bizimle aktif olarak gençler gibi spor yapabilme durumuna kavuşmuş bulunmaktadır. Biz, 7'den 70'e herkesi pars yakın müdafaa sistemine davet ediyoruz" diye konuştu.

"İlk etapta psikolojik olarak yapamayacağını düşünüyordu"

Pars yakın müdafaa sisteminin, sağlık açısından en iyi program olduğunu öne süren Yılmaz, "İnsanları hem sokakta korumaya yönelik, hem de sağlık açısında korumaya yönelik dünyanın en iyi sistemi diyebiliriz. İlk etapta psikolojik olarak yapamayacağını düşünüyordu. 2019 yılında emekliye ayrıldıktan sonra bizimle aktif olarak çalışmalara katılmaya başladı. İlk etapta antrenman sıklığımız haftada bir gün iken, şu anda haftada 3 gün aktif olarak antrenmana gelebilmekte. Burada yaşam kalitesi arttı" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 62 yaşındaki emekli polis, pars yakın müdafaa sporuyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

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