Emery: PSG ile Rekabet Edeceğiz - Son Dakika
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Emery: PSG ile Rekabet Edeceğiz

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Unai Emery, PSG'nin favori olduğunu kabul etse de, yarınki Süper Kupa maçında rekabetçi olacaklarını belirtti.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, yarınki UEFA Süper Kupa maçında Paris Saint-Germain'in (PSG) favori olmasına rağmen rekabet etmeyi beklediğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa'nın teknik direktörü Emery ile oyuncular John McGinn ve Victor Lindelöf, karşılaşmanın oynanacağı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Daha önce oynadığı 3 Süper Kupa maçını da kaybeden Emery, PSG ile karşılaşacakları mücadele hakkında, "Yarın sahada en iyi halimizle olmayacağız. Ama bu PSG için de geçerli. Çünkü ağustos ayında oynanan tüm Süper Kupa maçları birbirine benzer. Yarın rekabet edeceğiz. Konsa, Watkins ve Emiliano Martinez burada değiller çünkü sezonları temmuz sonunda bitti. Onlara dinlenmeleri için dört hafta izin verdim, bu kesinlikle gerekliydi. Olsalar şansımız artabilirdi ama aynı zamanda PSG'nin de bizimle benzer durumda olacağını düşünüyorum. Bu maça dört hafta önce başladığımız oyuncularla, hatta bazı genç oyuncularla hazırlanıyoruz. Yarın rekabet etmeyi, kapasitemiz ve imkanlarımız dahilinde onlarla yüzleşip maçı kazanmayı bekliyorum. Fakat elbette favori onlar." dedi.

İspanyol çalıştırıcı Emery, vatandaşı ve meslektaşı Luis Enrique ile karşılaşmanın nasıl hissettirdiğine ilişkin, "Guardiola veya Arteta gibi çok iyi başka İspanyol teknik direktörlere duyduğum saygıyla beraber bence Luis Enrique şu an en iyisi. Dolayısıyla takım, futbolcu ve teknik direktör seviyesinde onunla karşılaşmak bir meydan okuma. En iyilere karşı oynamayı severim. En iyilere karşı oynadığımızda biz de en iyi cevabımızı bulmaya çalışırız." yorumunu yaptı.

Aston Villa'daki 5. sezonuna başlayan 54 yaşındaki teknik adam, kulübe geldiği gün ile şu an arasındaki farkın sorulması üzerine, "Oyuncuların, kulübün, taraftarların tepkisinden, inşa ettiklerimizden, her şeyi geliştirmeye çalışmamızdan çok mutluyum. Avrupa Ligi'ni kazandığımız için buradayız, bir Süper Kupa maçı oynuyoruz ve kendimi rahat, mutlu ve geçen yıllardan daha da talepkar hissediyorum. Tabii ki oyuncular da bana uyum sağlıyorlar. Elbette oyunculara ve John'a teşekkür ediyorum. Çünkü o en başından beri buradaydı ve bu yolu nasıl yürüdüğümüzü biliyor. Ama daha fazlasını istiyoruz. Burada durmuyoruz. Bu arada İngilizcem de artık daha iyiye gidiyor." yanıtını verdi.

Kaptan McGinn: "2024-25 sezonunda Villa Park'ta çektikleri acının aynısını çekmelerini sağlamalıyız"

Aston Villa'nın son yıllarda İngiltere Premier Lig'de belli bir standart yakaladığını vurgulayan kaptan McGinn, "Bu yeni Aston Villa bizi gerçekten heyecanlandırıyor. Bence son birkaç sezonda İngiltere'nin ve hangi turnuva olursa olsun Avrupa'nın en iyileriyle istikrarlı bir şekilde rekabet ettik. Çok fazla değişiklik var. Ama İngiltere'deki diğer kulüplere baktığınızda orada da çok fazla değişiklik görüyorsunuz. Birçok teknik direktör ve oyuncu değişiyor. Ancak bizim aynı ana çekirdeğimiz ve teknik direktörümüzle daha fazlasını başarma arzumuz var. Birçok insan birkaç sezon önce tavanımıza ulaştığımızı düşünmüştü ama onları yanılttık. Hala daha fazlasını başarmak için aynı açlığa ve arzuya sahibiz. Bu açlık ve arzuya sahip olduğumuz sürece, Aston Villa taraftarları mümkün olan her şeyi bekleyebilir." diye konuştu.

İskoç orta saha oyuncusu McGinn, 2024-25 sezonunda PSG'ye karşı iki maç sonunda 5-4 kaybettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmesi için, "O eşleşmeye göre hem kadro hem de anlayış açısından çok değiştik. Bence o maç gelişmemize yardımcı oldu. Turnuva boyunca onlara en zorlu iki maçı biz yaşattık. PSG'yi yenmek için gereken çok yüksek standartta bir performans sergiledik. Yarın gece de farklı olmayacak. Maçı kazanmak istiyorsak elimizden gelenin en iyisini yapmalı ve Villa Park'ta çektikleri acının aynısını çekmelerini sağlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Lindelöf: "Her pozisyonda dünya çapında oyuncuları var"

İsveçli stoper Lindelöf ise PSG'de savunmakta en fazla zorlanacakları ismin kim olduğu sorusuna, "Bence kadrolarından tek bir oyuncu ismi vermek zor. Her pozisyonda dünya çapında oyuncuları var. Bu nedenle burada oturup tek bir oyuncu seçmem adil olmaz." cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de uzun bir sezonun kendilerini beklediği hatırlatılan Lindelöf, şunları kaydetti:

"En üst seviyede rekabet etmek istiyoruz ve bu, Avrupa başta olmak üzere tüm turnuvalarda oynamak anlamına geliyor. Yani bunu dört gözle bekliyorum ama tabii ki maçlar başladığında oynamaya hazır, iyi bir kadroya da ihtiyacınız var. Çünkü sezon boyunca çok fazla maç olacak. Bence kadromuz buna hazır ve ben de bunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Kaynak: AA

Unai Emery, Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Emery: PSG ile Rekabet Edeceğiz - Son Dakika

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