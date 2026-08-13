Emery: PSG'ye Karşı İyi Oynadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emery: PSG'ye Karşı İyi Oynadık

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Unai Emery, Süper Kupa'da PSG'ye kaybetseler de takımının iyi bir performans gösterdiğini belirtti.

Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Süper Kupa maçını 2-1 kaybetseler de oyuncularının, Paris Saint-Germain'e (PSG) karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiklerini söyledi.

Kariyerindeki 4'üncü Süper Kupa mücadelesinden de mağlup ayrılan Emery, karşılaşmanın oynandığı Salzburg Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Sezona hazırlık niteliğinde ama bir kupa için mücadele edilen resmi bir maça çıktıklarını dile getiren İspanyol çalıştırıcı, "Maçtan önceki planımız ile sonraki sonuç ve oynama şeklimiz üzerine elbette farklı argümanlar olacak ama çok mutluyum. Çünkü George (Hemmings) ve Brian (Madjo) gibi geçen yıl çalışmalarımıza dahil olan bazı genç oyuncularımızı özlemiştik. Onları oynamaya hazır hale getirmeye ve bugün sergiledikleri performansı göstermelerini sağlamaya çalışıyorduk. Elbette hala yapacak işler var ama bugün bize bizimle oynamaya ve rekabet etmeye yakın olduklarını gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Emery, Süper Kupa maçına ilişkin şunları kaydetti:

"İlk 20 dakikada karakterimizi ortaya koymaya henüz hazır değildik ama 20. dakikadan sonra planımızda tam olarak istediğim şeyi elde ettik. Karakter, oyun tarzı, ikili mücadeleler, yoğunluk, kompakt oyun bakımından istediklerimizi yaptık. Tabii ki sonuç bir kupa için kaybettiğimiz bir fırsat. Bugün bence takım hem taktiksel hem de bireysel olarak harika tepki verdi ve sahada kendilerini iyi hissetti. Oyuncularım PSG'ye karşı gözlerinin içine bakarak oynayabileceklerini hissettiler. Benim için en önemli şey bu. Elbette bu kupayı istediğimi biliyorum ama maçı elimizdeki koşullara göre hazırlamam gerekiyordu. Ama tabii ki maçı nasıl bitirdiğimizden, nasıl oynadığımızdan, nasıl şans bulduğumuzdan, ikili mücadeleleri nasıl kazandığımızdan ve nasıl daha iyi bir sonuç alabileceğimizi bir kenara bırakırsak oyuncularımla gurur duyuyorum."

Somalili hakem Omar Artan'ın kararlarından memnun olup olmadığı sorulan 54 yaşındaki teknik adam, "Hakemlerin ve VAR'ın kararlarına her zaman saygı duyarım. UEFA'nın kararının, benim deneyimime göre farklı ülkelerden bazı hakemleri, genç hakemleri geliştirmeye çalıştıkları bir şey olduğunu düşünüyorum ve buna saygı duyuyorum." yorumunu yaptı.

Emery, son 2 yıldır Avrupa'da ve Fransa'da kazanılmayan kupa bırakmayan PSG hakkında ise "Şu anda kupalar kazanma seviyesindeler ve istikrarlılar. Başarıyı hak ediyorlar. Çok iyi oynuyorlar ve tabii ki uzun süre başarılı olmaya ve unutulmaz takımlar gibi kupaları kazanmaya devam edebilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA

Unai Emery, Süper Kupa, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Emery: PSG'ye Karşı İyi Oynadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kral Selman’dan Mekke Savunma Anlaşması’na övgü Kral Selman'dan Mekke Savunma Anlaşması'na övgü
Lübnan idam cezasını kaldırdı Lübnan idam cezasını kaldırdı
Çorum’da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu Çorum'da yalnız yaşayan adam apartman dairesinde ölü bulundu
İzmir’de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti İzmir'de trans birey apart otelde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım Trump, Türkiye iddiasını doğruladı: Gizli Servis istedi, ben de yaptım
Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti Piknikteki acı olay: 4 yaşındaki çocuk suya düşerek hayatını kaybetti

00:15
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
Motorinde ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de: Ağustos sonuna kadar sıfırlandı
23:58
Ne maç oldu ama İşte UEFA Süper Kupa’nın sahibi
Ne maç oldu ama! İşte UEFA Süper Kupa'nın sahibi
23:52
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı O anlar kamerada
İstanbul semalarında gök taşı heyecanı! O anlar kamerada
21:43
Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni ses kayıtları ortaya çıktı
21:38
Abbas’ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin’e dönüş umudunu simgeliyor
Abbas'ın yakasındaki anahtarın anlamı yürek burktu: Filistin'e dönüş umudunu simgeliyor
20:20
Ekrem İmamoğlu da CHP’den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Ekrem İmamoğlu da CHP'den istifa etti: 17 yıllık hikaye bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 02:52:06. #7.12#
SON DAKİKA: Emery: PSG'ye Karşı İyi Oynadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.