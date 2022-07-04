Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak

04.07.2022 14:56
Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak

Kütahya'nın Emet ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emet Belediyesi işbirliğiyle portatif yüzme havuzu yapılacak.

Kütahya'nın Emet ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emet Belediyesi işbirliğiyle portatif yüzme havuzu yapılacak.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işık, portatif havuz yapımını gerçekleştirecek firma yetkilileri ile inşaat sahasını gezdi.

Emet Osmanlı Hamamı arkasında bulunan alana yapılacak portatif yüzme havuzu 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde olacak. Havuzun derinliği ise 1 metre 20 ve 1 metre 40 santimetre derinliğinde olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Emet Belediyesi işbirliği ile hayata geçireceği portatif yüzme havuzunun özellikle yaz aylarında hem serinlemek, hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından ilçeye değer katacağını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde sürdürülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Bizlerde Emet olarak vatandaşlarımıza en iyi imkanları sunmak ve hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla ilçemize bir portatif yüzme havuzu kazandırılması için çalışmalar yürüttük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın " Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde kurulan portatif yüzme havuzumuz tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkılarından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti Kütahya Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Gençlik Spor Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Yapımına başladığımız portatif yüzme havuzumuz 1 ay sonra halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Halı saha, basketbol ve voleybol, tenis kordu ve yürüyüş yolu projelerimizde tekrar ihale aşamasındadır" dedi. - KÜTAHYA

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda yaz spor okullarının açışı sağanak nedeniyle ertelendi Beypazarı'nda yaz spor okullarının açışı sağanak nedeniyle ertelendi
Kaynak: İHA

Emet Belediyesi, Hisarcık, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:57 Ahu Tuğba'dan Meriç Erkan'a sert sözler: Benim sayemde para kazandı, hakkımı ve iyi niyetimi helal etmiyorum
14:55 Yürek yakan haber! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü
14:52 Beşiktaş'a imzayı atan Weghorst bugün İstanbul'a geliyor!
14:42 Sigaraya bir zam daha geldi: PM ve BAT grubunun sigaraları 2 TL daha zamlandı
14:39 Kuyumcukent esnafı yönetim binasını bastı! Aidat ve otopark zamlarından şikayetçiler
14:34 Bakan Nebati açıkladı: Küresel emtia fiyatlarındaki artışlar, haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili oldu
14:27 Memur maaşına yapılan 41,69'luk zam, bedelli askerlik ücretini de etkileyecek! İşte masadaki rakam
13:59 Voleybolcu güzel Zehra Güneş'ten sevgilisiyle romantik tatil pozu: Fotoğrafa yorum ve beğeni yağdı
13:56 Çinli yoga eğitmeni kaldığı otelde 30 yerinden bıçaklanarak öldürüldü! Genç eğitmenin eski sevgilisi tutuklandı
13:43 Ümit Özdağ'ın "Yüzde 99 değil yüzde 100 iç savaş çıkacak" sözleri sonrası İçişleri Bakanlığı'ndan suç duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 15:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement