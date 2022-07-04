Emet'e portatif yüzme havuzu yapılacak

Kütahya'nın Emet ilçesine Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Emet Belediyesi işbirliğiyle portatif yüzme havuzu yapılacak.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet İlçe Gençlik Spor Müdürü Umut Işık, portatif havuz yapımını gerçekleştirecek firma yetkilileri ile inşaat sahasını gezdi.

Emet Osmanlı Hamamı arkasında bulunan alana yapılacak portatif yüzme havuzu 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde olacak. Havuzun derinliği ise 1 metre 20 ve 1 metre 40 santimetre derinliğinde olacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Emet Belediyesi işbirliği ile hayata geçireceği portatif yüzme havuzunun özellikle yaz aylarında hem serinlemek, hem de sportif faaliyetlerin yapılması açısından ilçeye değer katacağını söyleyen Belediye Başkanı Hüseyin Doğan," Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu liderliğinde sürdürülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi ile Türkiye'nin dört bir yanında çok kıymetli çalışmalar yürütülmektedir. Bizlerde Emet olarak vatandaşlarımıza en iyi imkanları sunmak ve hizmet vermek gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla ilçemize bir portatif yüzme havuzu kazandırılması için çalışmalar yürüttük. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın " Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Emet Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün koordinesinde kurulan portatif yüzme havuzumuz tamamlandıktan sonra vatandaşlarımıza ücretsiz olarak hizmet vermeye başlayacaktır. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında katkılarından dolayı başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere AK Parti Kütahya Milletvekillerimize, AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Gençlik Spor Genel Müdürlük ve İl Müdürlüğümüze şükranlarımızı sunuyoruz. Memleketimize hayırlı olsun. Yapımına başladığımız portatif yüzme havuzumuz 1 ay sonra halkımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Halı saha, basketbol ve voleybol, tenis kordu ve yürüyüş yolu projelerimizde tekrar ihale aşamasındadır" dedi. - KÜTAHYA