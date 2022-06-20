Emet'te trap ve tek kurşun yarışmaları

Kütahya'nın Emet ilçesinde Cevizdere Zaferinin 100. yılı dolayısıyla Emet Belediyesi ve Emet Avcılar Kulübü işbirliği ile 2. Porsuk Ahmet trap ve tek kurşun yarışmaları gerçekleştirildi.

Emet Atış Poligonundaki yarışmalara 157 avcı katıldı. Gün boyu süren yarışmaların ardından final yarışmalarına geçildi. Final yarışmalarına Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner'de iştirak etti.

Trap ve tek kurşun yarışmaların ilkinin iki yıl önce yapıldığını ve pandemi nedeniyle ara verildiğini belirten Emet Avcılar Kulübü Başkanı İsmail Tavacı, " Bu yıl ikincisi yapılan yarışlarımıza Kütahya, Manisa, Tavşanlı, Simav, Şaphane, Hisarcık ve Emet ilçemiz ve köylerinden toplam 157 avcımız katıldı. Müsabakalar sonunda dereceye girenler ödüllendirilirken, ilçemiz adına güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. Organizasyon için Emet Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'a teşekkür ediyoruz. Amacımız bu yarışmaları geleneksel hale getirerek, Porsuk Ahmet ve milli mücadelemizi bölgemizde etkin olarak tanıtmak "dedi.

İlçe merkez ve ilçe dışında gelerek yarışmalara katılan avcılara teşekkür eden Emet belediye Başkanı Hüseyin Doğan, "Bu yıl tarihte yerini almış olan Cevizdere zaferimizin 100. gurur yılını kutluyoruz. Emet Kaymakamlığımız ile birlikte oluşturulan komitemiz ile yıl içerisine yayılan çeşitli etkinliklerle 100.yılımızı etkin kutlayarak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu amaçla da Cevizdere de düşman askerlerine ilk kurşunu atan rahmetli Porsuk Ahmet anısına 2. trap ve tek kurşun yarışmalarımızı gerçekleştirdik. 100 yıl önce Cevizderede direnişimizin sembolü ilk kurşunu atarak düşman komutanını vuran ve Cevzidere zaferinin meşalesini yakan Porsuk Ahmet'i, Cevzidere kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz. Bu anlamlı etkinliğe katılan tüm avcılarımıza şükranlarımızı sunuyor, dereceye giren avcılarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Trap yarışmaları sonunda, birinci Ömer Malta, ikinci Fatih Kalaycı, üçüncü Nasuh Ünlüsoy, dördüncü Süleyman Cengiz ve beşinci Emin Kara oldu.

Tek kurşun yarışmalarında ise, birinci Tayfun Üre, ikinci İbrahim Taş, üçüncü Mehmet Özkan, dördüncü Nazmi Cansarkıt ve beşinci Şaban Şen oldu.

Yarışmada dereceye giren avcıların ödülleri protokol üyelerince verildi. - KÜTAHYA