Emin Levent Yelkenci, Judo Şampiyonası\'nda Altın Madalya Kazandı

Spor

Yunusemre Belediyespor'un judocusu Emin Levent Yelkenci, Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 73 kiloda altın madalya kazanarak Manisa'nın gururu oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 60 ilden 960 sporcunun katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Büyük heyecana ve mücadeleye sahne olan müsabakalarda Manisa'yı temsil eden Yunusemre Belediyespor'un sporcusu Emin Levent Yelkenci, 73 kiloda Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Şampiyonada tüm rakiplerini yenerek altın madalya kazanan başarılı sporcu, milli takıma seçilmenin gururunu yaşadı. Emin Levent'i ve antrenörlerini tebrik eden Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, bir sonraki hedefin uluslararası müsabakalarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. Judoda yeni yıla madalyalarla başlamanın mutluluğunu yaşadıklarının altını çizen Kanik, "Büyüklerde Enes Pınar ile gelen bronz madalyaya ümitlerde Emin Levent'in altın madalyasını ekledik. Bu yıl şu ana kadar yapılan iki zorlu Türkiye Şampiyonası'ndan Manisa'ya boş dönmedik. Başarıda emeği geçenleri kutluyorum. Çıtayı yüksekte tutacağız. Sporcularımızdan uluslararası düzeyde de madalya bekliyoruz" dedi. - MANİSA