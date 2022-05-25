Emin Müftüoğlu: "Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi

Emin Müftüoğlu: "Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz"

25.05.2022 21:07

- Emin Müftüoğlu: "Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: "İslam Oyunları ile birlikte ilk kapalı organizasyonumuzu yapmış olacağız" Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya...

- Emin Müftüoğlu: "Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu:

"İslam Oyunları ile birlikte ilk kapalı organizasyonumuzu yapmış olacağız"

İSTANBUL - Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü mesajını da paylaşan Müftüoğlu, "Bugünü daha değerli kılmak için çalışmalar yapıyoruz. Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz" dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sağladığını belirten Emin Müftüoğlu, bir sonraki hedeflerinin dünya ve olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü ile ilgili açıklamalar da yapan Müftüoğlu, başta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde birçok bakanlık ile ortak çalışma yürüttüklerini söyledi.

"Hedefimiz, dünya ve olimpiyat madalyaları"

Bisiklet Federasyonu olarak bu yıl, önceki yıllarda yapılan çalışmaların üzerine koyarak devam edeceklerini ifade eden Müftüoğlu, "Güzel bir organizasyonu geride bıraktık. Çok güzel bir intiba oluştu ve gelecek yılla ilgili hedeflerimizi şimdiden koyduk. Öncelikle haziran ayında tarih değişikliği ile başlamak istiyoruz. Daha sonra da parkurlarımızı hazırlayıp 8-9 ay sürecek World Tur girişimlerimiz için erken yol almış olacağız. Gelecek yıl daha iyisini yapmakla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu bittikten sonra biz normal yarışlarımıza devam ediyoruz. Önümüzde bildiğiniz üzere İslam Oyunları var. Ağustos ayında başlayacak. Tarihimizdeki ilk kapalı velodrom önümüzdeki aylarda açılacak ve İslam Oyunları ile birlikte ilk kapalı organizasyonumuzu yapmış olacağız. Ayrıca İslam Oyunları için de şunu söyleyebilirim ki pistte iddialıyız. Çalışmalarımıza yurt dışında devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yarışmalarımız devam ediyor, kulüpler arası yarışmalar devam ediyor. Balkan yarışlarımız var, Avrupa yarışlarımız var. Bu yıl önceki yaptıklarımızın üstüne koyarak devam edeceğiz ve hedefimiz ve çalışmalarımız dünya ve olimpiyat madalyaları" ifadelerini kullandı.

"Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz"

Birçok şehirde Spor İl Müdürlükleri ile ortak çalışarak şehir içi bisiklet turları düzenlemeyi hedeflediklerini söyleyen Müftüoğlu, "Bildiğiniz gibi 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Bununla ilgili değişik organizasyonlar yapıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öncülüğünde ve diğer bakanlıklarımız ile ilgili bugünü daha da değerli kılmak için ortak çalışmalar yapmak üzere yola çıktık. Dünya üzerinde doğa, trafik, ulaşım, oksijen gibi farklı konularda birçok sorun var. Ortak bir payda olarak bisiklet başlığı altında buluşuyoruz. Bu konuyla alakalı olarak birçok etkinlik düzenliyoruz. Mesela bu etkinliklerimizden bir tanesi Çevre ve Bisiklet temalı fotoğraflar çeken doğaseverlere 70 adet imzalı bisiklet forması hediye edeceğiz. Resmi internet sitemiz üzerinden bu yarışma ile ilgili katılımları bekliyoruz. Böylelikle bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz. Gençlik Spor İl Müdürleri vasıtasıyla, şehir içi bisiklet turları düzenleyeceğiz. 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nü elimizden geldiğince ön plana çıkarmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Emin Müftüoğlu: Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz
Emin Müftüoğlu: Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz
Emin Müftüoğlu: Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz
Emin Müftüoğlu: Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz

YORUMLAR
500
'3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' etkinliklerle kutlanacak '3 Haziran Dünya Bisiklet Günü' etkinliklerle kutlanacak Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi Bisiklet Federasyonu'ndan dev bisiklet hareketi
Kaynak: İHA

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Emin Müftüoğlu, Bisiklet, İslam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emin Müftüoğlu: 'Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz' - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Süper Lig'e çıkma yarışında heyecanlı karşılaşma! İstanbulspor tur kapısını araladı
20:56 Afganistan'da arka arkaya düzenlenen bombalı saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti
20:35 Ünü Avrupa'ya bile yayıldı! Gastronomi dünyasının yükselen değeri İlter Avşar, Ardahan kazını markalaştırdı
20:24 Tarihi başarı! Eski Galatasaraylı Riekerink, İskenderunspor'u TFF 2. Lig'e taşıdı
20:22 Türkiye'de 25 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı! Bin 260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
20:21 Duygulandıran paylaşım! Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı
19:45 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına TÜRGEV ve Ensar Vakfı'ndan videolu cevap
19:45 İsveç ve Finlandiya heyetleriyle yapılan görüşme sona erdi! Türkiye'den ilk açıklama: Güvenlik kaygılarımızın ortadan kaldırılmasını istedik
19:43 İtalyan devi, Enes Ünal için harekete geçti! İşte Getafe'nin istediği inanılmaz bonservis
18:45 AK Partili isim asgari ücrete 2. zam için sonbaharı işaret etti: Önümüzdeki süreçte atılan adımları göreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 21:15:37. #1.12#
SON DAKİKA: Emin Müftüoğlu: "Bisiklete olan ilgiyi çoğaltmak istiyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement