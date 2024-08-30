Emine Seçkin, Paralimpik Oyunları'nda ilk maçında mağlup oldu

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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Emine Seçkin, kadınlar WH2 sınıfında A Grubu'ndaki ilk maçında Japonya'dan Yuma Yamazaki'ye 2-0 kaybetti.

Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Emine, ilk maçında Japon sporcuyla karşı karşıya geldi.

Rakibine 21-15 ve 21-14'lük setlerle 2-0 mağlup olan milli sporcu, ikinci maçında yarın TSİ 12.50'de Çin'den Yu Tong Liu'yla mücadele edecek.