Eminoğlu, TAF Başkanı Karadağ\'ı Ağırladı

Spor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Ahmet Karadağ'ı kabul etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Eminoğlu, 6. Olağan Genel Kurul'da Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığına seçilen Karadağ ile federasyon yöneticileri Özgür Ulupınar ve Satılmış Atmaca'yı makamında ağırladı.