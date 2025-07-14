Emircan Haney Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
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Spor

Emircan Haney Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Emircan Haney Dünya Kupası\'nda Gümüş Madalya Kazandı
14.07.2025 11:33  Güncelleme: 11:34
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Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında gümüş madalya alarak dünya ikincisi oldu. Haney, güçlü rakipleri yenerek finale yükseldi, ancak finalde Hollandalı rakibine yenildi.

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından İspanya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın 4. ayağında Muğla Büyükşehir sporcusu Emircan Haney, makaralı yayda gümüş madalya alarak Dünya ikincisi oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası 4. Ayak yarışmasında tarihi bir başarıya imza atarak dünya ikincisi oldu.

Emircan Haney, Dünya Kupasının 4'üncü ayağında Belçika, Guatemala ve İtalya'dan gelen güçlü rakiplerini eleyerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Danimarkalı Mathias Fullerton karşısında tarihi bir zafere imza atan Haney, yarı finalde ise Birleşik Krallık'tan Ajay Scott'u geçerek altın madalya maçına çıktı. Haney finalde Hollanda'lı rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı ve dünya ikincisi oldu.

Başkan Aras'tan kutlama mesajı

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Kupası 4. Ayak Yarışması'nda gümüş madalya kazanan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Emircan Haney'i sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

Başkan Aras, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emircan Haney, Belçika, Guatemala ve İtalya'dan güçlü rakiplerini eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Danimarkalı rakibini, yarı finalde de Birleşik Krallık sporcusunu geçerek altın madalya mücadelesine çıktı. Finalde Hollandalı rakibine karşı çok az farkla (144-146) yenilen Emircan, ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Sporcumuz Emircan Haney'i ve antrenörümüz Dr. Ejder Sözenyürekten'i yürekten kutluyorum" - MUĞLA

Kaynak: İHA

Son Dakika

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