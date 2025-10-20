Emircan Haney Dünya Şampiyonu! - Son Dakika
Emircan Haney Dünya Şampiyonu!

20.10.2025 11:42
Emircan Haney, Dünya Kupası'nda altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Dünya Şampiyonu Emircan Haney ve Antrenörü Dr. Ejder Sözen yurda dönüşünde Milas- Bodrum Havalimanı'nda büyük bir coşkuyla karşılandı.

Emircan Haney, Çin'in Nanjing kentinde düzenlenen Makaralı Yay Dünya Kupası Finalleri'nde altın madalyaya uzanarak Türkiye'ye ikinci kez dünya kupası sevinci yaşattı. Çin'in Nanjing kentinde gerçekleşen Dünya Kupası Finalleri, bu yıl nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türk okçuluğunun yıldızı Emircan Haney, zorlu hava şartlarına ve dünyanın en iyi sporcularına rağmen sergilediği üstün performansla tarih yazdı.

Perşembe günü başlayan mücadelede Haney, çeyrek finalde mevcut dünya şampiyonu Nicolas Girard'ı 147-146'lık skorla mağlup ederek büyük bir özgüven kazandı. Ardından yarı finalde dört kez Dünya Kupası şampiyonu olan Hollandalı Mike "Mister Perfect" Schloesser ile karşılaştı. 147-147 biten mücadelede nefesleri kesen "shoot-off" sonucunda Haney bir kez daha adını finale yazdırdı.

Finalde karşısına bu kez yeni dünya bir numarası Mathias Fullerton çıktı. Ancak Emircan Haney, serin ve yağışlı havaya aldırmadan 149-148'lik müthiş performansıyla altın madalyaya uzandı. Böylece 2015'te Demir Elmaağaçlı'nın ardından Türkiye'nin ikinci makaralı yay Dünya Kupası şampiyonu unvanını kazandı. Zorlu mücadele boyunca saatte 16 kilometreye ulaşan rüzgar, aralıksız yağmur ve düşük sıcaklık, Haney'in başarısını daha da anlamlı hale getirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Dünya sahnesinde bayrağımızı bir kez daha gururla dalgalandıran milli sporcumuz Emircan Haney'i, antrenörü Dr. Ejder Sözen'i ve emeği geçen herkesi yürekten kutluyoruz. Bu büyük zafer, Muğla'nın, Yatağan'ın ve ülkemizin spor alanındaki yükselen başarısının gurur verici bir göstergesidir. Elde edilen bu tarihi başarı, genç sporcularımıza da ilham olacaktır"

Milli takımın disiplinli çalışması, güçlü teknik ekibi ve genç yetenekleriyle, Türkiye artık okçulukta dünyanın en güçlü ülkeleri arasında yer alırken karşılamaya, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Uslu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı, Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan, Antrenör Dr. Ejder Sözen ve milli sporcu Hazal Burun da katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye, Bodrum, Milas, Dünya, Spor, Son Dakika

