Emirdağ Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika
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Emirdağ Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı

Emirdağ Spor Kulübü\'nden Uluslararası Başarı

Emirdağ Güçlü Gençlik Spor Kulübü, 2024 Antalya Kupası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazandı.

12.12.2024 10:06
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Emirdağ Güçlü Gençlik Spor Kulübü, '2024 Antalya Uluslararası Açık Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda bir kez daha büyük bir başarıya imza attı.

'Muaythai maçında şampiyonaya dört sporcu ile katılan kulüp, Emirdağ ilçesini gururla temsil ederek 'bir altın ve iki gümüş madalya' kazandı. Muaythai maçı, Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Muaythai maçını; IFMA-EMF Türkiye Muaythai Federasyonu tertipledi.

Tuğba Çiloğlu, üstün performansıyla 'altın madalya' kazanarak şampiyonluk kürsüsüne çıktı ve Emirdağ ilçesinin adını zirveye taşıdı. Elmas Başoğlu; zorlu rakiplerini geçerek 'gümüş madalya' ile başarısını taçlandırdı. Furkan Yılmaz ise, sergilediği güçlü mücadelelerle 'gümüş madalya' kazandı ve takımımın başarısına önemli bir katkıda bulundu.

Milli Takım Antrenörü Ali Çiloğlu ve Kulüp Antrenörü Turgut Sağbaş; sporcuların hazırlık sürecinde büyük bir özveri ile çalışarak bu gurur verici sonuçların elde edilmesine katkı sağladılar.

Emirdağ Güçlü Gençlik Spor Kulübü; kazandığı bu madalyalarla Emirdağ ilçesini, aynı zamanda Türk sporunu uluslararası arenada temsil etmenin gururunu yaşıyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Emirdağ Spor Kulübü'nden Uluslararası Başarı - Son Dakika

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