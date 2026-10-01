Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi

Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.