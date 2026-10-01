Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi. Futbolcular, Ümit Milli Takım aday kadrosunda yer alıyordu; A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan Emirhan İlkhan ve Yusuf Akçiçek, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Belçika ve İtalya sınavlarına çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edildi.
Kaynak: İHA
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