Emirhan Topçu Trabzonspor Maçında Yok

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu müsabaka öncesi Emirhan Topçu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Beşiktaş, resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gastroentrit tanısı ile sağlık ekibimiz tarafından tedavisine devam edilen futbolcumuz Emirhan Topçu, Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır" denildi. - İSTANBUL