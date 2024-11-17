Emlak Konut, Kayseri'yi Geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Emlak Konut, Kayseri'yi Geçti

Emlak Konut, Kayseri\'yi Geçti

Emlak Konut, Kadınlar Basketbol Ligi'nde Melikgazi Kayseri'yi 84-76 mağlup etti.

17.11.2024 18:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Kadir Has

Hakemler: Ali Şakacı, Hagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 11, Dangerfield 20, Doğa Adıcan 9, Candan Eylül Dikmen, Meltem Avcı 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

Emlak Konut: Gamze Takmaz 6, Thomas 30, Caren Akpınar, Sehernaz Çidal, İnci Güçlü, Eda Balkan, Feray Laiç, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 9, Parks 18, Gueye 9

1. Periyot: 29-9

Devre: 41-35

3. Periyot: 58-57

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Emlak Konut, deplasmanda Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-76 yendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Basketbol, kayseri, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emlak Konut, Kayseri'yi Geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
17:45 İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP’ye geçebilir İstifası an meselesi olan Cemal Enginyurt CHP'ye geçebilir
14:17 Ziraat Bankası’ndan CHP’li vekilin 1 milyar TL’lik logo değişimi iddiasına yanıt Ziraat Bankası'ndan CHP'li vekilin 1 milyar TL'lik logo değişimi iddiasına yanıt
12:47 Alkollü içecekler sektörü radara girdi Onlarca firmaya vergi cezası yolda Alkollü içecekler sektörü radara girdi! Onlarca firmaya vergi cezası yolda
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
12:07 Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa ile Nil Karaibrahimgil aynı sahneyi paylaştı
11:58 Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson’ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı Jake Paul, Boks Dünyasının Efsanesi Mike Tyson'ı Mağlup Etti, Sunucu Gözyaşlarına Hakim Olamadı
11:40 Dünya’da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı Dünya'da ilk kez aynı kişiden hem yüz hem de çift el nakli yapılan adam nişanlandı
11:17 Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti Şantiyede çalıştırmak istedikleri kepçe devrildi, 2 genç hayatını kaybetti
11:10 Mike Tyson’u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu Mike Tyson'u mağlup eden Jake Paul maçtan önceki videosu olay oldu
11:07 Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar Evlenmeyi kabul etmeyen kızlarını sokak ortasında boğmaya çalıştılar
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 19:28:52. #1.13#
SON DAKİKA: Emlak Konut, Kayseri'yi Geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.