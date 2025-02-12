Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli, Mustafa Candemir Tabak
Emlak Konut: Thomas 19, Sehernaz Çidal 10, Macaulay 17, Parks 15, Gueye 14, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 9, Dangerfield 27, Powers 10, Diallo 11, Fall 15, Gonca Karataş, Meltem Avcı, Şuğranur Hatice Sönmez
1. Periyot: 31-15
Devre: 49-33
3. Periyot: 61-54
Beş faulle çıkan: 37-07 Gueye (Emlak Konut)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 yendi.
Son Dakika › Spor › Emlak Konut, Melikgazi'yi 75-72 yendi - Son Dakika
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