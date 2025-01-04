Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Polat Parlak, Atakan Kaymak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Nesibe Aydın: Wheeler 20, Damla Gezgin 23, Wallace 32, Nared 21, Serfa 4, İlayda Güner 4, Merve Arı, Merve Uygül
Emlak Konut: Thomas 25, Sehernaz Çidal 15, Parks 21, Macaulay 15, Ndour 25, İnci Güçlü 6, Gamze Takmaz, Ceren Akpınar
1. Periyot: 31-28
Devre: 55-44
3. Periyot: 77-67
Normal süre: 93-93
Beş faulle oyundan çıkan: 39.07 Sehernaz Çidal (Emlak Konut)
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Emlak Konut, konuk olduğu Nesibe Aydın'ı uzatma sonunda 107-104 yendi.
Son Dakika › Spor › Emlak Konut'tan Dramatic Uzatma Galibiyeti - Son Dakika
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