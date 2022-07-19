Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da - Son Dakika
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Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da

19.07.2022 14:16
Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da

Sivas Belediyespor, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Sivas Belediyespor, 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, ara transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yeşil-beyazlı ekip sağ kanat oyuncusu Emre Adiloğlu ile anlaştı. Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine, Sivas Belediyespor Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal ve futbolcu Emre Adiloğlu katıldı.

1997 doğumlu olan sporcu kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Adiloğlu önce Adıyamanspor FK, Erbaaspor, Batman Erokspor, 52 Orduspor ve son olarak Şile Yıldızspor FK gibi birçok lig takımlarında forma giydi.

Kulüp Başkanı Hakan Genç, transferin camiaya ve futbolcu Emre Adiloğlu'na hayırlı olmasını diledi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Hakan Genç, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Emre Adiloğlu Sivas Belediyespor'da - Son Dakika

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