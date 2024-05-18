Emre Belözoğlu: Ankaragücü kümede kalmak için ellerinden geleni yapacak - Son Dakika
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Emre Belözoğlu: Ankaragücü kümede kalmak için ellerinden geleni yapacak

Emre Belözoğlu: Ankaragücü kümede kalmak için ellerinden geleni yapacak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçında kümede kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Belözoğlu, oynattığı oyunun puan olarak karşılığını alamadıklarını belirtirken, kendisine yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve Xabi Alonso'yu örnek gösterdi.

18.05.2024 22:45
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor ile oynayacakları maçta ellerinden geleni yaparak kümede kalmaya çalışacaklarını söyledi.

Siltaş Yapı Pendikspor'la 0-0 berabere kaldıkları maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, "Maçla alakalı çok konuşmak istemiyorum. Elimizde avantaj demek ne kadar doğru bilmiyorum ama küçük bir şey kaldı. Hafta sonu değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi göreceğiz. Oyuncularla ben ne kadar isteyeceğiz göreceğiz. Önümüzde zorlu bir hafta var. Ligde kalma adına görünen o ki istediğimiz gibi son 4 hafta gitmedi. Son hafta oyuncularım ve ben her şeyimizi ortaya koyacağız." dedi.

Oynattığı oyunun karşılığının puan olarak şu anki tablo olmadığını savunan Belözoğlu, "Bir teknik adamın bir kulübün başarısında tek başına sorumluluğu yoktur. Bir takımın başarısında da teknik direktörün tek başına sorumluluğu yoktur. Sorumluluk alması gerekenler vardır. Görevimiz gereği biz bunu alırız. Her zaman işler kötü giderken 'Emre Belözoğlu'su' olanın içeride kötü adamı vardır. Rahat edebilirler, genelde kötü adam Emre Belözoğlu'dur. Allah'ın izniyle Ankaragücü kümede kalacak, gerekli şeyleri ondan sonra konuşacağız." diye konuştu.

Kendisine soru soran bir gazetecinin geçen hafta yazdığı köşe yazısını hatırlatan ve tepki gösteren Belözoğlu, "Bana 'Ömür boyu sus, demişsiniz.' Bir kişiye ömür boyu sus denmesi ölmesi demektir. Kimse beni ömür boyu susturamaz. Hiçbirinize bir kere bile terbiyesizlik yapmadım. Kimse bana 'Ömür boyu sus' diyemez. Konuşmamız gerekenleri haftaya maçtan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusen'le Almanya'da şampiyonluk yaşayan Xabi Alonso'yu örnek gösteren Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan önce şampiyonluk yaşamış birçok teknik adam da küme düştü. Şu an en popüler olan Xabi Alonso, Real Socedad'ı 2. Lig'den 3. Lig'e düşürdü. Ülkede konuşulacak çok şey var. Bizi büyük egolu görenler de var. Bir tane oyuncum hakkında veya yönetici hakkında menfi bir cümle kullanmadım. İnandığım şeyler var. Burada bir sıralama olacaksa mesleğin gereği olarak teknik adam öncelikli gelir. Ben burada bu takımın küme düşecek oyunlar oynadığını düşünmüyorum. Kaderimizi hep birlikte göreceğiz. Ömür boyu da konuşmaya devam edeceğim."

Kaynak: AA

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